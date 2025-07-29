Масовані атаки росіян на фронті: ЗСУ відбили понад сотню штурмів за добу

Інтенсивність бойових дій на сході України не спадає. Ворог провів 131 атаку, але наші військові тримають позиції і завдають втрат окупантам.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Російські війська не зменшують інтенсивності бойових дій на фронті.

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Інтенсивність боїв на фронті зростає

Лише за 28 липня станом на 22:00 українські воїни відбили 131 атаку окупантів, які масово застосовують авіацію, дрони та керовані бомби.

Ворог завдав по позиціях Сил оборони 5 ракетних і 70 авіаударів, застосував 8 ракет, 107 керованих авіабомб, 1 376 ударів дронами-камікадзе та понад 4 тисячі обстрілів з різного озброєння.

На Покровському напрямку зафіксовано найбільше атак – 42 штурмові та наступальні дії. Росіяни намагалися прорватися у районах Попового Яру, Маяка, Лисівки, Дачного, Зеленої Кута та інших населених пунктів. Бої досі тривають у восьми локаціях. Захисники знищили 96 окупантів, ще 53 – поранені, а також ворожу техніку, БпЛА та засоби зв’язку.

На Лиманському напрямку – 23 ворожі атаки, ворог намагався просунутися біля Новоєгорівки, Карпівки, Ямполівки та Дронівки.

Куп’янський напрямок – 4 спроби витіснити ЗСУ, бої тривають.

Сіверський напрямок – ворог намагався атакувати біля Григорівки та Виїмки.

Краматорський напрямок – зупинено спробу просування в напрямку Предтечиного, авіаудару зазнала Костянтинівка.

Торецький напрямок – 7 спроб прориву біля Торецька, Диліївки та Русиного Яру.

Новопавлівський напрямок – відбито 8 атак, ще 6 боїв тривають.

Оріхівський напрямок – одне бойове зіткнення біля Кам’янського.

Придніпровський напрямок – ворог намагався атакувати п’ять разів.

Гуляйпільський – атак не зафіксовано.

На Північному та Південному флангах Слобожанщини, а також у напрямку Зеленого, Красного Першого, Степової Новоселівки та Кіндрашівки українські військові відбили низку атак. У деяких районах тривають бої.