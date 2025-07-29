Масовані атаки росіян на фронті: ЗСУ відбили понад сотню штурмів за добу
- Українські військові відбили 131 атаку російських військ, які використовували авіацію, дрони та керовані бомби.
- На різних напрямках, зокрема на Покровському та Лиманському, тривали інтенсивні бої, де було знищено вороже озброєння та техніку.
Інтенсивність бойових дій на сході України не спадає. Ворог провів 131 атаку, але наші військові тримають позиції і завдають втрат окупантам.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Російські війська не зменшують інтенсивності бойових дій на фронті.
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Інтенсивність боїв на фронті зростає
Лише за 28 липня станом на 22:00 українські воїни відбили 131 атаку окупантів, які масово застосовують авіацію, дрони та керовані бомби.
Ворог завдав по позиціях Сил оборони 5 ракетних і 70 авіаударів, застосував 8 ракет, 107 керованих авіабомб, 1 376 ударів дронами-камікадзе та понад 4 тисячі обстрілів з різного озброєння.
На Покровському напрямку зафіксовано найбільше атак – 42 штурмові та наступальні дії. Росіяни намагалися прорватися у районах Попового Яру, Маяка, Лисівки, Дачного, Зеленої Кута та інших населених пунктів. Бої досі тривають у восьми локаціях. Захисники знищили 96 окупантів, ще 53 – поранені, а також ворожу техніку, БпЛА та засоби зв’язку.
На Лиманському напрямку – 23 ворожі атаки, ворог намагався просунутися біля Новоєгорівки, Карпівки, Ямполівки та Дронівки.
Куп’янський напрямок – 4 спроби витіснити ЗСУ, бої тривають.
Сіверський напрямок – ворог намагався атакувати біля Григорівки та Виїмки.
Краматорський напрямок – зупинено спробу просування в напрямку Предтечиного, авіаудару зазнала Костянтинівка.
Торецький напрямок – 7 спроб прориву біля Торецька, Диліївки та Русиного Яру.
Новопавлівський напрямок – відбито 8 атак, ще 6 боїв тривають.
Оріхівський напрямок – одне бойове зіткнення біля Кам’янського.
Придніпровський напрямок – ворог намагався атакувати п’ять разів.
Гуляйпільський – атак не зафіксовано.
На Північному та Південному флангах Слобожанщини, а також у напрямку Зеленого, Красного Першого, Степової Новоселівки та Кіндрашівки українські військові відбили низку атак. У деяких районах тривають бої.