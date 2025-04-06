Понад 130 боєзіткнень на фронті за добу: зведення Генштабу 6 квітня

У Генштабі ЗСУ підбили підсумки доби на фронті. За 6 квітня на передовій відбулося 135 бойових зіткнень. Покровський, Лиманський, Торецький та Курський напрямки наразі залишаються найгарячішими.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу. Росіяни застосували 23 ракети та 718 дронів-камікадзе, завдали 63 авіаційних ударів і понад 4200 разів обстріляли позиції українських військ і населені пункти.

Дивіться також Воїни 63 ОМБр захистили свою САУ від ворожого обстрілу за допомогою дробовика та автоматів

Яка ситуація на фронті ввечері 6 квітня

На Харківському напрямку ворог два рази атакував ЗСУ в районі Вовчанська та у бік Кам’янки. Противник завдав авіаударів по Березівці, Козачій Лопані, Золочеву та Дворічанському.

На Куп’янському напрямку ворог намагався просунутися до українських позицій біля населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка, Богуславка, Загризове. ЗСУ відбили п’ять атак, ще один бій триває.

На Лиманському напрямку відбулося 20 атак у районах населених пунктів Новоєгорівка, Нове, Колодязі, Ямполівка, Надія та в напрямках Новомихайлівки, Новосергіївки, Торського, Рідкодуба, Нового. 14 наступальних дій загарбників вдалося зупинити, ще шість боїв тривають досі.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили два штурми росіян у районі Білогорівки.

На Торецькому напрямку ворог провів 17 наступальних дій біля Дачного, Диліївки, Торецька та Леонідівки, зараз триває ще одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку за добу окупанти 42 рази намагалися вклинитися в оборону ЗСУ в районах Сухої Балки, Калинового, Удачного, Єлизаветівки, Лисівки, Котлярівки, Преображенки, Андріївки, Богданівки, Водяного Другого, Котлиного, Успенівки. Ще 5 боєзіткнень триває. На цьому напрямку ворог також завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Бересток, Покровськ, Зоря, Гродівка, Котлине, Новопавлівка.

Біля Покровська українські оборонці ліквідували та поранили за добу 241 окупанта. Знищено 5 тягачів МТЛБ, 6 автомобілів, десять мотоциклів, 7 танків, бойову машину піхоти та один пункт управління БпЛА, а також було суттєво пошкоджено гармату російських загарбників.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили три атаки росіян біля Розливу та Костянтинополя, ще одне боєзіткнення триває досі. Окупанти завдали авіаударів по Одрадному, Комару та Мирному.

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції українських захисників у районах Привільного та Вільного Поля. Під авіаударом опинилося Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі атаки поблизу Щербаків, Малих Щербаків та Кам’янського. Вороги вдарили КАБами по Новопавлівці, Оріхову та Новоандріївці.

На Придніпровському напрямку воїни зупинили невдалу спробу росіян пройти до наших позицій.

На Курському напрямку за добу відбулося 29 боєзіткнень, чотири з яких ще тривають. Росіяни скинули 17 КАБ, здійснили 178 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

6 квітня воїнів 47 механізованої бригади, 31 окремої механізованої бригади, 140 окремого розвідувального батальйону Морської піхоти нагородили за професійну бойову роботу та ефективне знищення ворога. Нещодавно також відзначилися бійці 44 ОАБр, які змогли знищити гаубиці та особовий склад російської армії.