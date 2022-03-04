Звернення президента Зеленського слухали сотні тисяч людей у Європі: вражаючі фото та відео
На 9-ий день війни президент України виступив з новим зверненням. Проте цього разу його у вигляді телемосту транслювали на площах європейських міст. Слухали Володимира Зеленського сотні тисяч європейців.
Обращение транслировали в Праге, Вильнюсе, Франкфурте, Тбилиси, Братиславе, Лионе, Париже, сообщает 24 канал. По предварительной информации, только в Праге украинского президента слушали 80 тысяч человек, в Тбилиси – 30 тысяч.
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Люди вышли на улицы с сине-желтыми украинскими флагами. Слова президента Украины они поддерживали продолжительными аплодисментами.
Сначала украинский президент попросил почтить минутой молчания погибших защитников Украины. Также упомянули и о гражданских жителях Украины, потерявших жизнь из-за агрессии России.
Главные тезисы Зеленского:
- Президент Украины призвал европейцев не молчать, а выходить на улицы своих городов с акциями протестов.
- Он рассказал о том, какие преступления совершает Москва на украинской территории.
- Зеленский подчеркнул, что каждый украинец имеет чрезвычайную мотивацию и принимает участие в защите собственного государства.
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