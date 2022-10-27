Технології дозволяють, – Путін продовжує ганьбитися заявами про "брудну бомбу" в Україні

Президент Росії Владімір Путін не втомлюється дивувати світ своїми маразматичними заявами. Він знову почав переконувати, що Україна й справді хоче вдарити по своїй території "брудною бомбою".

Про це кремлівський диктатор заявив на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай", повідомляє 24 канал. Він зауважив, що особисто доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу зателефонувати до начальників оборонних відомств кількох країн та спробувати переконати їх у вигаданій Росією провокації.

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Путін не заспокоюється із заявами про "брудну бомбу"

Кремлівський диктатор заявив, що "брудну бомбу" зробити просто. Ба більше, країна-терористка буцімто знає, де її роблять в Україні.

Проте доволі комічно, що Кремль не повідомив про це своїх кишенькових пропагандистів. Адже зовсім нещодавно вони один поперед одним заявляли, що "брудну бомбу" виготовляють то на Закарпатті, то у Вінниці.

Ми ж не випадково оприлюднили дані спецслужб, що готується якийсь інцидент із "брудною бомбою",

– не заспокоюється Путін.

За його словами, технології, які є в Україні, буцімто дозволяють виготовити "брудну бомбу" із залишків ядерного палива. Потім цей снаряд нібито запустять "Точкою-У" та звинуватять Росію в ядерному ударі.

"Але нам не потрібно цього робити. Немає ніякого сенсу – ні політичного, ні військового". І це я дав вказівку Шойгу зателефонувати до всіх його колег та проінформувати про це. Ми не можемо пройти повз такі речі", – додав російський президент.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив , що заява Шойгу про "брудну бомбу" – це маячня. Він запросив місії МАГАТЕ й ООН, адже всі ядерні об'єкти на території України – відкриті для перевірки.

Путін знову ж таки навіть пів слова не сказав про те, що Росія вже зарекомендувала себе як країна-терористка. Раніше світ вірив божевільним заявам Кремля про те, що Україна бомбардує сама себе, однак тепер – ні. Причиною цьому стали численні воєнні злочини окупантів та відверта брехня російського політичного та військового керівництва.

Кремлівський диктатор також розповів, що підтримує прохання Києва, щоб на всі атомні об'єкти України приїхала місія МАГАТЕ. Мовляв, їх треба перевірити до того, як українці встигнуть замести сліди підготовки "брудної бомби", адже "вони вже працюють над цим".

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Путін бреше про відсутність озброєння на ЗАЕС

Окрім цього, Путін почав переконувати, що на Запорізькій АЕС немає жодного російського озброєння.

Прямо іноді говорять, а постійно натякають, що ми обстрілюємо ЗАЕС. Ну, вони збожеволіли зовсім, ні? Ми ж контролюємо цю ЗАЕС! Там же війська перебувають наші!

– заявив президент Росії.

Попри численні докази, зокрема відео та фото, він не стомлюється запевняти, що біля ЗАЕС немає жодної важкої російської зброї. Окрім цього, це буцімто бачать представники МАГАТЕ, які "відмовилися жити в готелі та живуть просто на ЗАЕС".

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