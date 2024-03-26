Данілов переводиться на інший напрямок, – Зеленський у зверненні до українців

Ввечері 26 березня Володимир Зеленський опублікував традиційне звернення до українців. Він відзначив 10 річницю створення Національної гвардії та подякував за роботу Олексію Данілову.

У своєму зверненні до українців, глава держави особливу увагу приділив досягненням окремих бригад та військовослужбовців, які проявили відвагу та високий професіоналізм у забезпеченні безпеки країни. Окремо Зеленський відзначив Центр спеціального призначення Нацгвардії "Омега".

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Привітання із 10 річницею створення Нацгвардії

У своєму зверненні Зеленський відзначив солдат і лейтенанти з різних бригад оперативного призначення, а також працівники Центру спеціального призначення Нацгвардії "Омега". Президент висловив глибоку вдячність усім захисникам, які неустанно працюють на користь держави та готові жертвувати своїм життям за Україну.

Напередодні підписав указ про присвоєння звання Герой України посмертно командиру 1-го загону Центру «Омега» полковнику Андрію Приймаченку. Взірцево хоробрі воїни в нашої держави. Пишаємося кожним,

– зазначив глава держави.

Перезавантаження системи управління

Зеленський також оголосив про кадрові зміни в управлінні державою. Олександра Литвиненка було призначено новим секретарем Ради національної безпеки й оборони України, зазначивши, що він об'єднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки з завданнями, що стоять перед Радою нацбезпеки та оборони.

Я вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він переводиться на інший напрямок. Про це пізніше,

– додав президент.

Також було оголошено про призначення Олега Іващенка новим керівником зовнішньої розвідки, враховуючи його відповідний досвід.

"Загалом очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави", – резюмував Зеленський.

Контроль роботи в регіонах

Президент України підкреслив постійний контроль над ситуацією в регіонах, зокрема у Харкові, щодо ліквідації наслідків російських ударів.

Він зазначив, що сьогодні була представлена відповідна доповідь Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо цього питання.

Український лідер висловив вдячність усім, хто працює на місцях, без перерви та цілодобово, забезпечуючи електропостачання, зв'язок, транспорт та інші основні потреби для людей та підприємств.