"Чесно" назвав нардепів, які проти позбавлення мандатів обранців від ОПЗЖ: реакція політсил

У Раді збирали підписи за звернення до спікера Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів від забороненої ОПЗЖ. Ініціативу підтримали майже сотня нардепів.

Звернення передбачає винесення цього питання на порядок денний найближчої сесії парламенту. Про це розповів нардеп від "Слуги народу" Олега Дунда, який ініціював збір підписів.

До теми У Раді збирають підписи за позбавлення мандатів вихідців з ОПЗЖ

Наразі є 98 підписів із 150 необхідних. Найбільший відсоток голосів станом на 2 січня дали фракції "Європейської солідарності" та "Голосу".



Збір ще триває / Інфографіка Чесно

"Батьківщина"

Фракція "Батьківщина" майже у повному складі відмовилась ставити підписи. Попри це, лідерка політсили Юлія Тимошенко стверджує, що її партія виступає за позбавлення мандатів цих депутатів, але у будь-який конституційний спосіб. Запевняє, що "Батьківщина" підтримає будь-який конституційний законопроєкт щодо цієї теми.

Партія "Батьківщина" була й залишається головним опонентом проросійської "Партії регіонів", яка потім сховалася за назвою ОПЗЖ...Фракція "Батьківщина" підтримає будь-який конституційний законопроєкт, покликаний відновити справедливість,

– мовиться у дописі.

"Слуга народу"

Представники владної фракції "Слуга народу" також не підписали звернення. Зокрема, Давид Арахамія, його заступники та заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко.

Перелік, хто не підписав:

Лада Булах Олена Шуляк Андрій Герус Юрій Мисягін Микита Потураєв Петро Павловський Євгенія Кравчук Сергій Мандзій Ігор Фріс Юрий Здебский Микола Тищенко Галина Третьякова Олександр Корнієнко Данило Гетьманцев Давид Арахамія Олександр Литвинов Олексій Жмеренецький Євгеній Брагар Богдан Торохтій Сергій Гривко Андрій Мотовиловець Максим Бужанський Анатолій Гунько Олександр Федієнко Олександр Горобець Петро Павловський Михайло Радуцкий Сергій Бабак Артем Культенко Павло Халімон Володимир Іванов Павло Фролов Федір Веніславський Олександр Мережко Ганна Лічман Олександр Трухін Остапенко Анатолій Артем Ковальов Олександр Бакумов Микола Галушко Олег Колєв Маргарита Шол Вікторія Подгорна

Однак в офіційній заяві партії зазначили, що виступають за притягнення до юридичної та політичної відповідальності усіх проросійських політиків, які причетні до розпалювання війни. Втім, додають, що покарання має бути законним. Позбавляти мандатів потрібно в законні та конституційні методи.

Але ми не готові підтримувати волюнтаристські та юридично нікчемні ініціативи, які лише підігрують проросійським силам, залишаючи їм шанс на юридичне оскарження і політичну реабілітацію в майбутньому,

– мовиться у заяві.

Представники "Слуги народу" закликали політиків не спекулювати на чутливій темі. Вирішення проблеми потребує внесення змін до Конституції, що під час воєнного стану зробити неможливо.

Інші партії

З фракції "За майбутнє" ініціативу не підписали Тарас Батенко, Анатолій Урбанський та Віктор Мялик. З позафракційних – Віктор Бондар. Також підписувати відмовився представник "Європейської Солідарності" Володимир В’ятрович. Однак він пояснив, що Конституція дає підстави для позбавлення мандату нардепів, і звернення не змінять цей перелік.