24 Канал Новини України Зеленський звертається до парламенту Великої Британії: основні заяви
17 березня, 18:38
Зеленський звернувся до парламенту Великої Британії: основні заяви

Сергій Попович

Володимир Зеленський звертається до парламенту Великої Британії. 17 березня він перебуває з візитом у Великій Британії.

Головні заяви Зеленського перед парламентом Великої Британії зібрав 24 Канал.

Що виголосив Зеленський перед парламентом Великої Британії?

19:33, 17 березня

Зеленський каже, що король Чарльз питав, чи є у нього ще один iPad. Оскільки Зеленський сказав, що немає, то король сказав, що поділиться своїм з прем'єр-міністром Кіром Стармером.

19:26, 17 березня

Зеленський розповів, що дав королю Чарльзу ІІІ iPad, через який можна стежити за фронтом. Це, за його словами, знак поваги та вдячності за допомогу Британії.

19:25, 17 березня

Незабаром у нас будуть надводні дрони, здатні діяти в умовах океану, – Зеленський

19:18, 17 березня

Ми здатні виготовляє щонайменше 2000 дронів-перехоплювачів на день, – Зеленський.

19:16, 17 березня

Україна потребує щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на день, але ще стільки ж ми можемо продавати партнерам, 
– Зеленський

19:10, 17 березня

Зеленський моніторить війну через iPad

Зеленський каже, що має iPad, який дозволяє йомумоніторити ситуацію на  фронті та навіть бачити кожне знищення ворога, кожен удар Росії по Україні та України по території Росії.

За його словами, такі ж пристрої є у прем’єр-міністра, міністра оборони та вищого військового керівництва.


Демонстрація однієї з масованих атак Росії, яку може бачити Зеленський через iPad / Скриншот

19:08, 17 березня

"Навіть зараз, навіть йому (Путіну – 24 Канал), все ще надають гроші, оскільки санкції на його нафту скасовують. Звісно, я дякую вам, що Велика Британія цього не робить", – заявив Зеленський.

19:08, 17 березня

Україна готова запропонувати дронові угоди всім надійним партнерам, – Зеленський

"Не думаю, що хтось хоче залишити перевірену війною силу та спроможність України поза межами своєї безпеки. А якщо хтось і захоче, то це буде нерозумно", – зазначив президент.

19:06, 17 березня

В Україні ми зупиняємо "Шахед" 2 – 3 перехоплювачами, які коштують загалом менше 10 тисяч доларів, 
– Зеленський.

19:04, 17 березня

"1 іранський "Шахед" коштує близько 50 тисяч доларів. Щоб збити їх, партнери часто використовують ракети, деякі коштують до 4 мільйонів доларів, або бойові літаки, що також дуже дорого", – Зеленський.

19:01, 17 березня

Зеленський каже, що Росія допомагає Ірану

Україна має інформацію, що в іранських "Шахедах", якими атакують країни Близького Сходу, мають російські компоненти.

19:00, 17 березня

201 українець уже перебуває на Близькому сході, ще 34 готові до розгортання, каже Зеленський.

Це військові експерти, які допоможуть країнам Перської затоки у боротьбі з іранськими дронами.

18:54, 17 березня

Зеленський каже, що довіра українців до Великї Британії є однією з найвищих серед інших країн-партнерів.

18:53, 17 березня

Володимир Зеленський почав промову у парламенті Великої Британії.

18:48, 17 березня

Парламент Великої Британії зустрів президента Володимира Зеленського гучними оваціями.

18:36, 17 березня

Володимир Зеленський невдовзі розпочне виступ у парламенті Великої Британії

У залі присутні прем'єр-міністр Кір Стармер, міністр оборони Джон Гілі, лідери опозиційних партій, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та близько 60 парламентарів.