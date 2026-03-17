Зеленський звернувся до парламенту Великої Британії: основні заяви
Володимир Зеленський звертається до парламенту Великої Британії. 17 березня він перебуває з візитом у Великій Британії.
Головні заяви Зеленського перед парламентом Великої Британії зібрав 24 Канал.
Що виголосив Зеленський перед парламентом Великої Британії?
Зеленський каже, що король Чарльз питав, чи є у нього ще один iPad. Оскільки Зеленський сказав, що немає, то король сказав, що поділиться своїм з прем'єр-міністром Кіром Стармером. Зеленський розповів, що дав королю Чарльзу ІІІ iPad, через який можна стежити за фронтом. Це, за його словами, знак поваги та вдячності за допомогу Британії. Незабаром у нас будуть надводні дрони, здатні діяти в умовах океану, – Зеленський Ми здатні виготовляє щонайменше 2000 дронів-перехоплювачів на день, – Зеленський. Україна потребує щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на день, але ще стільки ж ми можемо продавати партнерам, Зеленський каже, що має iPad, який дозволяє йомумоніторити ситуацію на фронті та навіть бачити кожне знищення ворога, кожен удар Росії по Україні та України по території Росії. За його словами, такі ж пристрої є у прем’єр-міністра, міністра оборони та вищого військового керівництва. "Навіть зараз, навіть йому (Путіну – 24 Канал), все ще надають гроші, оскільки санкції на його нафту скасовують. Звісно, я дякую вам, що Велика Британія цього не робить", – заявив Зеленський. "Не думаю, що хтось хоче залишити перевірену війною силу та спроможність України поза межами своєї безпеки. А якщо хтось і захоче, то це буде нерозумно", – зазначив президент. В Україні ми зупиняємо "Шахед" 2 – 3 перехоплювачами, які коштують загалом менше 10 тисяч доларів, "1 іранський "Шахед" коштує близько 50 тисяч доларів. Щоб збити їх, партнери часто використовують ракети, деякі коштують до 4 мільйонів доларів, або бойові літаки, що також дуже дорого", – Зеленський. Україна має інформацію, що в іранських "Шахедах", якими атакують країни Близького Сходу, мають російські компоненти. 201 українець уже перебуває на Близькому сході, ще 34 готові до розгортання, каже Зеленський. Це військові експерти, які допоможуть країнам Перської затоки у боротьбі з іранськими дронами. Зеленський каже, що довіра українців до Великї Британії є однією з найвищих серед інших країн-партнерів. Володимир Зеленський почав промову у парламенті Великої Британії. Парламент Великої Британії зустрів президента Володимира Зеленського гучними оваціями. У залі присутні прем'єр-міністр Кір Стармер, міністр оборони Джон Гілі, лідери опозиційних партій, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та близько 60 парламентарів.
– Зеленський
Зеленський моніторить війну через iPad
Демонстрація однієї з масованих атак Росії, яку може бачити Зеленський через iPad / Скриншот
Україна готова запропонувати дронові угоди всім надійним партнерам, – Зеленський
– Зеленський.
Зеленський каже, що Росія допомагає Ірану
Володимир Зеленський невдовзі розпочне виступ у парламенті Великої Британії
Зеленський каже, що король Чарльз питав, чи є у нього ще один iPad. Оскільки Зеленський сказав, що немає, то король сказав, що поділиться своїм з прем'єр-міністром Кіром Стармером.
Зеленський розповів, що дав королю Чарльзу ІІІ iPad, через який можна стежити за фронтом. Це, за його словами, знак поваги та вдячності за допомогу Британії.
Незабаром у нас будуть надводні дрони, здатні діяти в умовах океану, – Зеленський
Ми здатні виготовляє щонайменше 2000 дронів-перехоплювачів на день, – Зеленський.
Україна потребує щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на день, але ще стільки ж ми можемо продавати партнерам,
Зеленський каже, що має iPad, який дозволяє йомумоніторити ситуацію на фронті та навіть бачити кожне знищення ворога, кожен удар Росії по Україні та України по території Росії.
За його словами, такі ж пристрої є у прем’єр-міністра, міністра оборони та вищого військового керівництва.
"Навіть зараз, навіть йому (Путіну – 24 Канал), все ще надають гроші, оскільки санкції на його нафту скасовують. Звісно, я дякую вам, що Велика Британія цього не робить", – заявив Зеленський.
"Не думаю, що хтось хоче залишити перевірену війною силу та спроможність України поза межами своєї безпеки. А якщо хтось і захоче, то це буде нерозумно", – зазначив президент.
В Україні ми зупиняємо "Шахед" 2 – 3 перехоплювачами, які коштують загалом менше 10 тисяч доларів,
"1 іранський "Шахед" коштує близько 50 тисяч доларів. Щоб збити їх, партнери часто використовують ракети, деякі коштують до 4 мільйонів доларів, або бойові літаки, що також дуже дорого", – Зеленський.
Україна має інформацію, що в іранських "Шахедах", якими атакують країни Близького Сходу, мають російські компоненти.
201 українець уже перебуває на Близькому сході, ще 34 готові до розгортання, каже Зеленський.
Це військові експерти, які допоможуть країнам Перської затоки у боротьбі з іранськими дронами.
Зеленський каже, що довіра українців до Великї Британії є однією з найвищих серед інших країн-партнерів.
Володимир Зеленський почав промову у парламенті Великої Британії.
Парламент Великої Британії зустрів президента Володимира Зеленського гучними оваціями.
У залі присутні прем'єр-міністр Кір Стармер, міністр оборони Джон Гілі, лідери опозиційних партій, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та близько 60 парламентарів.