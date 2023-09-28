Україна заслуговує стати членом НАТО, і стане: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський 28 вересня традиційно звернувся до українців. Один з основних акцентів у його промові стосувався України та її участі у МАГАТЕ.

Глава держави зазначив, що є результат на майданчику МАГАТЕ. За його словами, наша держава увійшла до складу Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії.

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Україна у Раді керуючих МАГАТЕ

І це не лише підкреслює нашу міжнародну безпекову роль, але й дає реальні можливості Україні впливати на ухвалення рішень, які обов'язкові для всіх членів МАГАТЕ, для всієї міжнародної спільноти,

– зазначив президент.

Звернення Зеленського від 28 вересня: дивіться відео

За словами глави держави, Україна робитиме все, щоб реалізувати перший пункт Формули миру. Мовиться про ядерну та радіаційну безпеку. А також гарантуватиме повне звільнення Запорізької АЕС з-під окупації й убезпечення нашої держави та всієї Європи від "російського радіаційного шантажу".

Про шлях України до НАТО

За словами Зеленського, нині був потужний міжнародний день. Відбулися зустрічі та переговори з партнерами. До Києва 28 вересня завітав генсек НАТО Єнс Столтенберг. У столиці вони провели плідні переговори. Мовиться не лише про захист України зараз, а й про стратегічний захист, "спільний захист усіх в Європі".

Україна заслуговує стати членом НАТО і стане. Обов'язково. І це не просто наша українська амбіція. Це єдина дієва безпекова перспектива для Європи, яка гарантує реальний тривалий мир. Працюємо над тим, щоб був практичний прогрес у питанні про членство в Альянсі,

– наголосив президент.

Крім того, обговорювали роботу формату Ради України – НАТО. Та те, що можна робити, використовуючи цей формат. За словами глави держави, це була хороша зустріч.

А ще президент провів переговори з міністром оборони Франції. А перед тим – з міністром оборони Великої Британії. За його словами, це ключові партнери України. Наявну співпрацю він назвав дуже вагомою, а також додав, що ми можемо досягти "більш вагомої".

З очільниками оборонних відомств обговорювали посилення українських військових, а також загальну стратегію перемоги у війні. Також працюють над спільним виробництвом необхідної Україні та партнерам зброї.

"Я дякую Франції, я дякую Великій Британії та всім нашим партнерам – кожному лідеру, кожній державі, які разом із нами протистоять російському терору й наближають такий потрібний мир", – додав він.

Президент зазначив, що готуються до того, щоб цей і наступний тижні дали більше результатів для міжнародної роботи, щоб посилити Україну. Глава держави додав, що цього дня провів кілька відповідних нарад, зокрема – важливу з керівниками розвідки. Він пообіцяв, що результати будуть.

Наостанок загострив свою увагу на ситуації на фронті. Він подякував кожному та кожній, хто бореться за свободу України. Зокрема на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському, Авдіївському, Шахтарському та південних напрямках. Президент додав, що працюють над тим, щоб було більше потужної та ефективної, української зброї.