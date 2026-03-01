Україна не зламалась, – Зеленський звернувся до українців після найважчої за всі роки війни зими
- Президент Зеленський у вечірньому зверненні відзначив, що Україна пережила найважчу зиму війни, зберігши енергетичну систему, відбила масовані удари та не зламалась.
- Він подякував українським воїнам, розробникам дронів-перехоплювачів, комунальним службам та підприємцям, які зберегли роботу, і попередив про нові можливі удари Росії по логістиці.
Володимир Зеленський записав традиційне вечірнє звернення до українців. Цього разу воно присвячене тому, що Україна пережила найважчу зиму за час війни.
Про це президент сказав у вечірньому зверненні 1 березня.
Що сказав Зеленський у вечірньому зверненні?
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців 1 березня – після завершення найскладнішої зими за час війни з Росією.
Росіяни хотіли перетворити цю зиму на знищення України й українців. Але Україна не зламалась. Ми зберегли нашу енергетичну систему. Україна відбила за цю зиму велику кількість масованих ударів, коли в одному ударі – десятки ракет, сотні "Шахедів",
– зазначив президент.
Він нагадав, що росіяни розпочали зиму з масованого обстрілу 6 грудня. Тоді вони запустили понад 700 ударних засобів, із яких більш ніж 50 – ракети. Загалом за зиму ворог запустив понад 700 ракет різних типів.
Президент подякував кожному українському воїну, що захищає нас, а також розробникам і виробникам дронів-перехоплювачів.
Зеленський висловив вдячність комунальним службам та особливо відзначив українських підприємців, які зберегли роботу.
Зеленський також заявив, що Росія готує нові удари – по логістиці.
Глава держави також згадав про конфлікт на Близькому Сході, де навіть заможні країни з кращими системами ППО не можуть повною мірою протистояти іранським дронам і балістичним ракетам.
Зима 2026 року стала найсуворішою за останні десятиліття
Володимир Зеленський заявив, що зима 2026 року була найсуворішою за останні десятиліття в Україні, з температурами до мінус 30 градусів.
Енергетикам доводилося відновлювати енергопостачання в надзвичайно складних умовах.