Липень може дати Україні ще більше сили в захисті неба, – Зеленський у традиційному зверненні

Володимир Зеленський 1 липня записав традиційне звернення до українців. У ньому президент, зокрема, розповів про підготовку умов майбутнього договору про приєднання України до ЄС.

Він також зустрівся з делегацією Конгресу та наголосив на важливості надання допомоги Україні. А ще – розповів про реалізацію Формули миру.

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Що сказав президент у традиційному зверненні

Традиційно глава держави заслухав доповіді військових, зокрема, головкома Сирського та начальника Генштабу Баргилевича щодо ситуації на фронті. Йшлося про ключові напрямки на Донеччині та Харківщині.

"Також обговорили деякі наші принципові рішення – кроки, які готуємо, щоб окупант втрачав більше своєї логістики, більше техніки, більше своїх надій розширити війну. Для Росії все це повинно закінчитися програшем, і тільки так програє сама ідея війни проти України. Ми робимо все для цього і зброєю, і дипломатією. Відповідні процеси йдуть пліч-о-пліч", – сказав Зеленський.

Окрім того, у понеділок, 1 липня, він провів декілька нарад з командою Офісу Президента та МЗС. Там було детально обговорено всі плани на липень.

І цей місяць може принести Україні ще більше сили, зокрема в захисті неба та в наближенні реальної безпеки для нашої країни. Чітко бачимо, що маємо реалізувати в перемовинах із партнерами, передусім американськими,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент також зустрівся із делегацією Конгресу. Він наголосив, що "життя має перемогти російську війну й усі путінські ворожі амбіції". Це можливо за умови "збереження не лише нашої сміливості, але й сміливості партнерів".

"Далекобійна зброя, винищувачі для України достатньої якості та кількості, більше систем ППО – це те, що впливає на весь хід цієї війни і має впливати виключно в наших інтересах – у спільних інтересах усіх народів, які цінують життя і хочуть мирного світу. І це буде. І для цього потрібне американське лідерство", – сказав президент у зверненні.

Також він розповів, що Україна готує подальші спільні кроки з європейськими партнерами, які у наступні декілька місяців покажуть прогрес у наближенні України до Євросоюзу: йдеться про процедуру скринінгу і підготовку умов майбутнього договору про приєднання України до ЄС. Також Зеленський зауважив, що плануються нові двосторонні безпекові угоди з партнерами.

Насамкінець гарант держави розповів, що мав розмову із президентом Гамбії.

"Подякував за участь представника цієї країни в першому Саміті миру та за підтримку комюніке Саміту. Ми вважаємо, що Формула миру є надійною основою для того, щоб не лише Україна, а й кожна нація світу могла зміцнити свою безпеку: продовольчу, енергетичну – всі форми безпеки", – сказав Зеленський.

Він також додав, що невдовзі розпочнеться робота відповідних груп за пунктами Формули миру.

Ми разом з багатьма лідерами та країнами – ми зробимо все, щоб Статут ООН дійсно працював – для нас і для всіх у світі,

– підсумував президент.