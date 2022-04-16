Звернули не туди: ЗСУ продовжують нищити російських окупантів
16 квітня 2022 , 11:14Читать новость на русском
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ в телеграмі
Українські військові продовжують кошмарити російських загарбників. Вони нищать самих окупантів та багато їх техніки.
Сухопутні війська ЗСУ похвалилися черговим "уловом". Вони знищили техніку ворога.
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Орки знову звернули не туди. Чергова знищена техніка на фоні мальовничої української природи та лісів,
– зауважили військові.
Це вдалося зробити 10 ОГШБр.
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