Звести викиди СО2 до нуля: Метінвест хоче стати вуглецево-нейтральною компанією до 2050 року

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група Метінвест планує перетворитись на вуглецево-нейтральну компанію до 2050 року. Для реалізації цієї мети доведеться піти від традиційного способу виробництва сталі, що зведе викиди СО2 до нуля.

Таку думку висловив генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков в інтерв'ю телеканалу "Україна-24".

За його словами, для реалізації цієї мети доведеться піти від традиційного способу виробництва сталі, що зведе викиди СО2 до нуля.

Щоб зробити декарбонізацію, позбутися парникових газів, не можна просто поставити очищення, ці гази не чистяться. Потрібно міняти технологію. Потрібно взагалі міняти підхід до процесу виробництва. І тут вихід є. Є так звана ідея "зеленої металургії", яка є в компанії Метінвест як стратегічна ідея розвитку. Коли ми йдемо від традиційного способу виробництва сталі. Це взагалі зведе до нуля викиди СО2. Звісно, це не швидко,

– сказав Риженков.

Він висловив думку, що досягнення цих показників до 2050 року є реальною метою для української металургії.

"Ви знаєте, ми на сьогодні бачимо можливість заявляти, як власне і Європейський Союз, що ми можемо бути вуглецево-нейтральною до 2050 року. Це абсолютно реально для України, для української металургії", – зазначив гендиректор.