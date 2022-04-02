Звичайні боягузи, які стріляють і бояться, – Єрмак про окупантів в Енергодарі

Сьогодні вранці, 2 квітня, мешканці Енергодару зібралися на мирний мітинг на підтримку України. Вони співали гімн та спілкувались.

Окупанти спостерігали за мітингом, і коли енергодарці почали розходитися, під'їхали автозаки, у які загарбники почали забирати мешканців. Згодом почали лунати вибухи та масові обстріли.

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Через ці події глава Офісу Президента Андрій Єрмак назвав окупантів звичайними боягузами. Він зазначив, що в Енергодарі українці не бояться виходити на протести проти російських окупантів.

А росіяни бояться, стріляють, кидають гранати… Звичайні боягузи, яких ми обов‘язково виженемо з кожного клаптика нашої землі,

– повідомив Єрмак.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів вже повідомили про 4 постраждалих. Це люди з різними ступенями тяжкості. Медики намагаються врятувати їх життя.

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