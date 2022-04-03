Звичайний день у Росії: Арахамія показав відео для тих, хто каже, що "звичайні росіяни не винні"

Нардеп та переговорник зі сторони України Давид Арахамія оприлюднив коментарі простих росіян, які підтримують агресію Росії проти України та закликають знищити суверенну державу.

Для тих, хто досі впевнений, що війна, яку розв'язала Росія проти України, виключно Путіна, Арахамія продемонстрував відео, де росіяни висловлюють свою думку щодо України та війни.

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Опитані росіяни повністю підтримують агресію Росії проти України та вважають, що її треба знищити, оскільки "такої країни не повинно існувати". Також жителі Росії вже мають "плани" на Польщу та країни Прибалтики.

Окрім того, росіяни вважають, що за війною в Україні стоять США, які "бояться Росію" через ядерну зброю.

"Відбудовувати" Україну "у складі Росії" росіяни готові, але жаліються, що це доведеться робити знову. При цьому вони впевнені, що Путін "зробить їм нормальні умови життя".

Просто звичайний день у Росії,

– прокоментував Арахамія відео у своєму телеграм-каналі.

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