"І звідки у ній стільки хоробрості в 25 років": якою була загибла Герой Катерина Ступницька

Герой України Катерина Ступницька від 20 років була фронті. Під час повномасштабного вторгнення дівчина відважно рятувала бійців під Києвом.

На жаль, внаслідок прямого потрапляння зброї ворога у медичний штаб, хоробра дівчина загинула. Президент посмертно надав їй звання Героя України.

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І звідки у ній було стільки хоробрості?

І звідки у неї стільки хоробрості? В її-то 25 років? Хоч у вогонь, хоч у воду,

– дивувались побратими молодій та досвідченій у фронтових ротаціях Катерині.

8 березня бойовий медик сержант Катерина надавала допомогу бійцям, які вели бої за визволення селища Макарів на Київщині, через яке окупант мав намір прорватись до столиці.

Наші бійці мужньо відкидали російського окупанта та звільняли важливий населений пункт.

Катерині повідомили, що ворог підбив екіпаж танка командира першої роти. Дівчина помчала за пораненими, попри небезпеку.

"Під шквальним вогнем противника змогла евакуювати всіх – і командира, і членів екіпажу. Дівчина оперативно надала першу медичну допомогу і вивезла танкістів для подальшої евакуації у безпечне місце. Сама ж одразу повернулась до підрозділу", – мовиться у повідомленні.

Навіть суворі та скупі на емоції воїни не могли стримати сліз