Ворог запустив ракети з кораблів та літаків з акваторії Чорного моря

29 грудня російські окупанти випустили десятки ракет по Україні. Вони летять з акваторії Чорного моря.

Вибухи пролунали вже у багатьох містах. Зокрема, ППО працювала у Києві.

Важливо Вибухи чули на Житомирщині та Одещині: можлива робота ППО

Звідки летять ракети

Як повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, запуск ракет був з кораблів і літаків з акваторії Чорного моря.

Перебуваємо в укриттях. Запас їжі, води та всього необхідного,

– наголосив він.

Зверніть увагу! Не знімайте та не викладайте у мережу роботу засобів ППО та наслідки російських терористичних ударів. Не відправляйте ці кадри в будь-які телеграм-чати та боти! Ворог уважно моніторить інформпростір.

Нагадаємо, що раніше глава Київської ОВА Олексій Кулеба наголосив, що існує ризик ракетного удару. Тож закликав мешканців області не ігнорувати сирени та перебувати в укриттях.

Не нехтувати повітряною тривогою закликав також глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Він підкреслив, що існує загроза масованого ракетного удару з використанням стратегічної авіації.