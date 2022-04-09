На звільнених територіях Ізюмського району проводять зачистку: деталі

Попри цинічні обстріли Харкова, ворог не має шансу просунутися в Ізюмському напрямку. Зараз там тривають бої.

За інформацією Харківської військової адміністрації, наданій Офісу Президента, деякі території в Ізюмському районі вже звільнені. Позиції в цих населених пунктах зайняли Збройні Сили України, повідомляє 24 канал.

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Повідомляється, що окупанти продовжили нічні обстріли житлових районів Харкова. Тим часом в області ведуться бої в Ізюмському напрямку.

Триває зачистка звільнених територій в Ізюмському районі,

– повідомили в Харківській ВА.

У Барвінковому та Лозовій триває евакуація населення.

Напередодні розвідка Британії повідомила, що ворог просунувся на південь від Ізюма, який частково залишається під їхнім контролем. За їхніми даними, населений пункт є одним із найважливіших стратегічних територій для просування окупаційних військ.

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