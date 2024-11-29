Кирило Буданов прокоментував чутки про своє звільнення

Керівник ГУР Кирило Буданов відреагував на чутки про своє звільнення. Він підтвердив, що регулярно доповідає президенту про ситуацію в країні.

Кирило Буданов спростував інформацію про свою відставку, назвавши її черговою спробою дестабілізації ситуації в Україні. Він запевнив, що його стосунки з президентом Володимиром Зеленським є нормальними. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на BBC.

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Чи звільнять Буданова з Офісу президента

Чутки про можливу зміну керівника ГУР знову з’явилися в українських ЗМІ, з посиланням на джерела в Офісі президента, які нібито повідомили про активізацію процесу звільнення Буданова в грудні. За словами джерела, це кадрове рішення підтримують голова Офісу президента Андрій Єрмак та заступник голови СБУ Олександр Поклад. ЗМІ припустили, що Буданов може бути звільнений через публічні заяви, які, за їхньою версією, могли зашкодити Україні.

Він своєю чергою назвав ці чутки "вкидами", що поширюються з метою дестабілізувати країну й урядову команду. Буданов наголосив, що його стосунки з Зеленським є стандартними та робочими.

На жаль, ці наративи в певний момент поширили в українському інформаційному просторі, багато тиражувала російська пропаганда. Але в цьому немає нічого дивного – вкидання чуток та дезінформації – це те, що роблять і для дестабілізації країни, і для дестабілізації команди,

– додав керівник ГУР.

Крім того, Буданов зазначив, що наразі ГУР має важливі завдання у війні, і всі загрози від Росії залишаються реальними, хоча більшість із застосованих російських озброєнь вже не є новими. Він також прокоментував останні погрози Владіміра Путіна, зазначивши, що це лише спроби перешкодити мирним ініціативам України.

Чи планували звільнити Буданова