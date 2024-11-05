Уряд звільнив заступника міністра оборони Умєрова

Кабінет Міністрів України оголосив про нові кадрові рішення. Серед них і заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Хто його замінить на посаді, у Кабінеті Міністрів не уточнюють. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тараса Мельничука, представника Кабінету Міністрів України у Верховній Раді.

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Хто такий Юрій Джигир

Тарас Мельничук повідомив про ряд звільнень та призначень за рішенням Кабінету Міністрів.

Так, під звільнення потрапив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Юрій Джигир був призначений Кабінетом Міністрів на цю посаду 27 вересня 2023 року.

За освітою він фінансист та політолог. З 2015 по 2017 роки був позаштатним радником міністра фінансів України. З 2016 по 2018 роки – позаштатним радником міністра охорони здоров'я.

З липня 2018 року був заступником міністра фінансів України. У 2020 році покинув міністерство та підтримував подальші реформи.

Які решта кадрових рішень Кабміну

Звільнено також було першого заступника міністра юстиції України Євгенія Горовця і Володимира Трохименка, заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

На посаду першого заступника міністра юстиції призначено Миколу Кучерявенка. Заступницею міністра також призначено Світлану Терещенко.

Погоджено також звільнення Євгена Євтушенка, голови Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.

Нагадаємо, 1 жовтня Рустем Умєров підписав подання на звільнення чотирьох своїх заступників. Причиною звільнень він назвав необхідність забезпечення чіткості та контрольованості процесів у Міністерстві оборони.