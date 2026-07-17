Генсек НАТО відреагував на заміну Федорова

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував зміну керівництва Міністерства оборони України після звільнення Михайла Федорова. За його словами, Альянс не очікує суттєвих змін у стратегії України у війні проти Росії.

Рютте також відзначив роботу Федорова. Про це пише DPA.

Як Рютте прокоментував зміну міністра оборони?

Марк Рютте заявив, що зміна міністра оборони України не повинна суттєво вплинути на подальшу стратегію Києва у протистоянні російській агресії. Він наголосив, що очікує продовження оборонного курсу України та збереження наступності у роботі Міністерства оборони.

За словами Рютте, українська армія зараз демонструє ефективніший опір російським військам, ніж на початку року. Просування армії Росії залишається дуже повільним, а українські сили змогли провести контратаки на окремих ділянках фронту.

"Я очікую наступності в українській оборонній політиці", – заявив Марк Рютте.

Генсек НАТО також окремо згадав про співпрацю з Михайлом Федоровим, який залишив посаду міністра оборони у межах масштабного переформатування українського уряду.

У мене були добрі робочі стосунки з Михайлом Федоровим,

– сказав Рютте.

Він побажав Федорову успіху та додав, що новий керівник оборонного відомства, ким би він не став, продовжить стратегічний напрям України у війні проти Росії.

Рютте також прокоментував ситуацію на фронті та втрати російської армії. За його словами, Росія щомісяця втрачає від 25 до 35 тисяч військових убитими та пораненими.

"Якщо ви молодий росіянин, який розглядає можливість приєднатися до військових дій, ви можете бути одним із цих приблизно 30 000 цього чи наступного місяця", – зазначив генсек НАТО.

Він назвав такі втрати "жахливою новиною" для російських сімей, які втрачають своїх близьких через війну Кремля проти України.

Окрім ситуації на фронті, Рютте звернув увагу на здатність України завдавати ударів углиб території Росії. За його словами, українські сили атакують енергетичну інфраструктуру та промислову базу противника, що впливає на можливості російської військової машини.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ухвалив рішення звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. За інформацією з різних джерел, серед головних причин називають розбіжності з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, а також суперечки щодо підходів до оборонних закупівель, які, за оцінкою Банкової, не завжди відповідали запитам військового командування.

Відставка Федорова викликала широкий суспільний резонанс. 16 липня у Києві та низці інших міст України відбулися мирні акції на його підтримку, до яких долучилися ветерани, громадські активісти, волонтери, військовослужбовці та представники українського шоубізнесу.

До призначення нового очільника Міністерства оборони обов'язки керівника відомства тимчасово виконує генерал-майор Євгеній Хмара, який до цього був виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України.