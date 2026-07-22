Довіра наближається до рівня Залужного: 72% українців не підтримали звільнення Федорова
Навколо кадрового рішення, яке зачепило оборонне відомство, розгорнулася помітна суспільна реакція. Опитування показало, що підтримка такого кроку низька.
Соціологи зафіксували не лише високу чутливість суспільства до кадрового рішення, а й стійкий кредит довіри до самого Михайла Федорова. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".
Які результати соцопитування?
Соціологічна група провела опитування 20 – 21 липня. Рішення Володимира Зеленського про звільнення Федорова не підтримали 72% опитаних українців. З ним погодились лише 5% респондентів, ще 17% відповіли, що їм байдуже, а 6% обрали варіант "важко відповісти".
Федоров також увійшов до числа лідерів, яким українці довіряють найбільше – 65%. По показниках він наблизився до рівня ексголовкома Валерія Залужного, який на першому місці із 70% довіри. На третьому – керівник Офісу президента Кирило Буданов (62%), на четвертому – Зеленський (59%).
Соціологи також оцінили електоральні настрої українців. Отже, до трійки лідерів першого туру ймовірних президентських виборів увійшли:
- Володимир Зеленський (22,3%);
- Валерій Залужний (14,9%);
- Михайло Федоров (13,4%).
Далі у списку йдуть Буданов (7,2%), боксер Олександр Усик (5,9%), п'ятий президент Петро Порошенко (4,6%) та мер Харкова Ігор Терехов (4,3%).
Також соціологи встановили, що 55% опитаних українців підтримали звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ. Проти такого рішення – 15% респондентів, ще 19% відповіли, що їм байдуже, а інші 11% обрали варіант "важко відповісти".
Нагадаємо, за даними ЗМІ ексголовком Олександр Сирський та колишній очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов не будуть займатися операційною діяльністю після відставки.