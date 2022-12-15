Пили шампанське 2 дні та пригощали всіх охочих, – переселенець з Херсона про звільнення міста

Подружжя Костянтин та Поліна Дутченко переїхали з Херсона до Івано-Франківська. У новому для себе місті вони відновили свій бізнес.

В інтерв'ю 24 каналу у межах проєкту СВОЇ вони розповіли про виїзд з окупованого міста, релокацію бізнесу та плани повернутися у вже звільнений Херсон.

Читайте повністю Уперше в житті я не знав, що робити, – власник кав'ярні "Простір" Костянтин про виїзд з Херсона

"Влаштували вечірку для всіх охочих"

Констянтин та Поліна пригадали, як дізналися про звільнення Херсона.

Я був вдома, здається, мав тоді вихідний. І от я читаю ці новини, вже навіть бачу, що наші військові в одному з районів, заходять в місто. Потім мені починають дзвонити: "Що там? Я тебе вітаю, Херсон звільнили!" Я такий: "Що… Херсон звільнили?"

– зазначив чоловік.

Констянтин зізнається, що спершу не міг у це повірити, це просто не вкладалося у нього в голові.

Чоловік розповів, що для самих херсонців звільнення міста було надзвичайно важливим, адже можна нарешті не боятися за своє життя. Можна йти, до прикладу, викидати сміття чи в магазин, і не боятися, що ти забув видалити з телефона щось патріотичне. Це історична подія, якій раділи всі українці.

Ми раділи, купили шампанське, всіх пригощали шампанським, на наступний день купили ще більше шампанського, влаштували вечірку для всіх охочих,

– загадує Констянтин.

Чи планує подружжя повертатися в Херсон

Наразі Констянтин та Поліна не планують повертатися в Херсон, оскільки там дуже небезпечно. Окупанти почали активно обстрілювати місто.

"Але ми дуже хочемо – хоча б на один день без ночівлі поїхати, забрати зимові речі. Відвідати кав'ярню, подивитися взагалі як там ідуть справи, привезти їм каву. Привезти трохи гуманітарної допомоги", – додав чоловік.

Розмова з власниками кав'ярні "Простір": дивіться відео