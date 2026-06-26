Росіяни вже відходять, – Світан пояснив, коли вдасться повністю звільнити Кінбурнську косу

25 червня над над Кінбурном замайорів державний прапор України, кадри оприлюднили українські військові. Кінбурнська коса – це глухий кут, схожий до Кримського мосту.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що окупанти вже починають звідти тікати, усвідомлюючи, що може бути далі. Мовиться про можливу деокупацію плацдарму для майбутнього контрнаступу вглиб окупованих територій.

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Про звільнення Кінбурнської коси

Полковник запасу ЗСУ пояснив, що якщо українські військові на Кінбурнській косі відріжуть логістику окупантів, як це роблять зараз на півострові, то створять для ворога оперативний котел.

Росіяни розуміють, що не виживуть там, тому вже відходять. Вони виводять війська, бо розуміють, що вихід наших військ в сторону Скадовська можливий, зокрема з боку Олешок,

– сказав він.

Важливо! Речник Військово-Морських Сил ЗСУ, капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що росіяни справді були вимушені покинути деякі свої позиції. Однак поки що ворог не покинув повністю Кінбурн.

Україна справді може вийти на плацдарм Скадовськ – Кінбурнська коса – Скадовськ, якщо Сили оборони матимуть достатньо сил та засобів. Однак найголовніше тут – авіаційна компонента.

Спершу саме українська авіація має задушити російську ППО та наземні сили. Лише після цього, на думку Світана, може відбутись форсування річки Дніпро та вихід на лівий берег Херсонської області.

Коли це можливо? Не завтра і не післязавтра. Це буде зрозуміло, коли підійде авіація. На початку це буде робота по лівому березі, яка триватиме не один тиждень,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Світан спрогнозував можливе звільнення Кінбурнської коси: дивіться відео

Зауважмо, що в Інституті вивчення війни повідомили, що раніше окупанти використовували свої позиції на Кінбурнській косі для артилерійських ударів по Очакову в Миколаївській області. Однак тепер залишки російського угруповання там фактично втратили боєздатність.