Звільнення Київщини та трофейна техніка: відеодайджест 32 дня війни

У Збройних Силах показали відео основних подій за 27 березня – 32 дня війни Росії проти України.

Чи не головним за цей день стало велике інтерв'ю, яке Президент України Володимир Зеленський дав російським журналістам. Воно було присвячено війні Росії проти України.

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Серед іншого, військові похвалилися і своїми успіхами. На Київщині вдалося звільнити декілька населених пунктів від російських загарбників. А також показали нову трофейну техніку, яка невдовзі буде вже використовуватися українськими захисниками в боя проти російських окупантів.

Також в Україні продовжується підготовка резервів – українські військові мають бути готові до воєнних дій.

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