Мають якнайшвидше залишити Крим, – Чубаров вказав шлях для приїжджих росіян

Україна вже працює над стратегією, як повністю деокупувати Крим після звільнення. Адже на початках там перебуватиме значна кількість колаборантів та інших любителів "руского міра".

Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, знамениті 12 кроків щодо деокупації Криму від секретаря РНБО Олексія Данілова задали певний напрямок. Зараз йде інтенсивна робота щодо загальної стратегії.

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Сюди залучені багато державних органів влади. Чубаров сподівається, що вже влітку вийде опублікувати остаточний варіант стратегії з повноцінної деокупації Криму.

Що робити з росіянами, які приїхали в Крим після анексії

Як наголосив Чубаров, про деякі моменти вже зараз можна чітко та ствердно говорити. Так, усі росіяни, які незаконно поселилися в Криму, мають покинути територію півострова.

Вони мають покинути Крим. Вони здійснили, якщо не злочин, то правопорушення. Хоча згідно з нашим законодавством це є злочином. Це стосується усіх, хто посилював російську окупацію Криму і перейшов на бік ворога,

– підкреслив Чубаров.

Не можна забувати про колаборантів з лав кримського МВС, СБУ, прокуратури. Також вже зараз на велику групу суддів, що працюють на півострові, готують відповідні санкційні заходи. Усі ці люди мають бути покарані згідно з українським законодавством.

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На думку Чубарова, з успіхами українських військ на фронті в місцевих любителів "руского міра" буде посилюватися відчуття відчаю та розчарування. Вони мають якнайшвидше збагнути, що скоро доведеться тікати з Криму.

Уся ситуація, яка зараз відбувається у світі та навколо Росії, чітко демонструє, яка подальша дорога буде в цих людей. Вони просто мають виїжджати з Криму. А не думати, як вберегти майно та інші інвестиції. Адже ніхто не інвестує в крадене майно чи крадену землю,

– зауважив Чубаров.

Звільнення Криму від окупантів: коротко