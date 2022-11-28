"Звідти поїдуть усі росіяни": Подоляк пообіцяв за півроку вийти в український ефір з Ялти

Через півроку тимчасово окупований Крим звільнять українські військові. Таким чином, ЗСУ виженуть російських загарбників з півострова.

Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону. За його словами, через шість місяців росіян вже не буде на українському півострові.

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Прогноз Подоляка стосовно Криму

Через шість місяців я поїду на набережну Ялти, там у мене є своє улюблене місце, гарантую вам, що я обов'язково включу там телефон, і ми з вами поговоримо про те, яким буде Крим вільним. Звідти вже поїдуть всі росіяни, які вкрали наше з вами майно, тому що суть російського світу – це лякати, грабувати, вбивати, гвалтувати, красти і мародерити,

– сказав Подоляк.

Він наголосив, що війна Росії проти України має закінчитися кінцем "русского міру":

"Русский мір" у такому вигляді повинен перестати існувати, і я сподіваюся, що ми це обов'язково зробимо. Це і є правильна фіналізація цієї війни – закінчення концепції існування сучасного типу "русского міру", – додав Подоляк.

За словами радника голови ОП, Крим зобов'язаний бути звільнений військовим шляхом, тому що такої інтенсивності війна, її нелінійність передбачає тільки військове звільнення всіх окупованих територій.

Ми природно будемо рухатися до деокупації всіх територій, включаючи Крим. Інакше – реваншизм, інакше – війна заново, тому що Росія буде продовжувати спекулювати на цьому анклаві і намагатися все-таки взяти реванш за програну сьогодні війну,

– підкреслив Подоляк.

Подоляк розповів про звільнення Криму: дивіться відео

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що Крим можливо під'єднати до української електромережі. За його словами, це станеться найближчим часом. До речі, росіяни готуються до оборони Криму й перекидають туди військову техніку. У мережі опублікували фото та відео.

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