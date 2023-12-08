Без звільнення Криму Україна ніколи не буде в безпеці: чому це найкоротший шлях до перемоги

Україна майже два роки протистоїть повномасштабній російській агресії. І єдиний швидкий спосіб здолати ворога – звільнити з-під окупації Крим. Якщо ж погодитися на якийсь там "мир" з Путіним, то він мобілізується і повернеться

Як зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Росія погодилася на 20 перемир'їв в Україні. Правда, вона їх негайно ж порушувала. Відтак, найближчими місяцями Путін може запропонувати подібну угоду. А її мета – дати російським військам перепочити та відновити бойові дії.

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Необхідні сміливі рішення Заходу

У виданні зауважили, що у 2022 році Україні вдалося досягти значних перемог. Наша держава звільнила майже половину територій, захоплених ворогом від початку повномасштабного вторгнення.

Що стосується наступальних операцій України у 2023 році, то вони були менш успішними, ніж очікувалося. Здебільшого це пов'язано з тим, що США зволікали з наданням Києву ключових видів озброєння. Мовиться про ATACMS та DPICM. Відтак, Росія змогла виграти для себе дорогоцінний час, щоб окопатися.

Тож тепер Захід має розглянути сміливіші та креативніші варіанти підтримки України. Партнери повинні зосередити свої зусилля на наближенні України до перемоги. Зокрема, слід приділити особливу увагу півострову Крим. Його генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес назвав "вирішальною місцевістю війни".

Слід розуміти, що без звільнення Криму наша держава ніколи не буде у безпеці. Адже окупована територія – ключовий плацдарм і база постачання для російських операцій на Півдні України. Тож, наша держава повинна позбавити Росію свободи діяти з півострова Крим.

США мають забезпечити успіх

Оглядачі наголошують, що в України є політична воля та креативність, щоб масштабна кампанія у Криму розпочалася. Водночас потрібно, щоб США забезпечили її успіх. Припускають, що кримська кампанія складатиметься з трьох етапів.

Перший – ізоляція півострова. Для цього Захід має дати зброю, яка або знищить, або виведе з ладу Керченський міст.

Другий етап – виведення з ладу військово-морських і військово-повітряних баз півострова. Для цього потрібні термінові та масові постачання ПТРК, включно з варіантами з унітарною боєголовкою і 190-міліметровою касетною бомбою. А ще Вашингтон має переконати Берлін надати ракети TAURUS.

Третій етап – завдання ударів по ключових об'єктах на території Росії. Мовиться про те, що російські військові, яких витіснять з Криму, не повинні почуватися у безпеці по інший бік кордону, де матимуть можливість перегрупуватися. ЗМІ пишуть, що Вашингтон для цього має допомогти Україні розробляти власну зброю, якою наша держава битиме по військово-морських і військово-повітряних базах у Ростовській області, Краснодарському краю та інших регіонах, розташованих по той бік від Криму або на кордоні з Україною.

Оглядачі наголошують, що політики зі США повинні визнати, що найкоротший і найпряміший шлях до перемоги для України пролягає саме через Крим. Відтак, наша держава повинна бути озброєна, навчена й оснащена з урахуванням кампанії за півострів. Адже оскільки вторгнення Росії почалося з захоплення Криму, то звільненням півострова вторгнення має завершитися.