Звільнення Криму буде схоже на ситуацію в Херсоні, але Донбас повертатимуть важче, – аналітик

Американський генерал Марк Міллі заявив, що звільнення Криму військовими методами малоймовірне. Проте заступник міноборони України Володимир Гаврилов повідомив про ймовірну деокупацію півострова до кінця грудня.

Те, як звільнятимуть Крим, залежить насамперед від ЗСУ. Про це для 24 каналу розповів політичний аналітик та журналіст із США Армен Чібухчян.

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"Повернуть Крим, то тоді Марк Міллі не говоритиме нічого, а лише шкодуватиме про свої заяви", – зазначив аналітик.

Сповільнити постачання зброї росіянам

За словами Чібухчяна, враховуючи те, що ворогом є Росія зі злочинними методами, деокупувати Крим можливо лише військовими способами. Окупанти розуміють тільки мову сили. Це довели українські військові.

Аналітик розповів, що коли ЗСУ деокупують Південь, а США дадуть хоча б ракети середньої дальності, які діставатимуть до Кримського мосту, то сповільниться постачання зброї загарбникам. Тоді звільнення Криму буде питанням часу.

Думаю, повернути Донбас складніше. Якщо вдасться отримати ракети ATACMS, то ситуація убе схожою на херсонську, – сказав Чібухчян.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Арменом Чібухчяном: дивіться відео

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