Ексміністр Кулеба згадав день свого звільнення та розмову з Зеленським

З 2020 по 2024 роки Дмитро Кулеба обіймав посаду міністра закордонних справ України. Попри те, що він був одним з найупізнаваніших та найпопулярніших українських політиків, у вересні цього року йому довелося піти з посади.

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, як сприйняв раптову новину про звільнення.

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Перша реакція

Кулеба розповів, що сприйняв новину про звільнення досить спокійно. За 21 рік на державній службі він виніс для себе кілька правил. По-перше, за владу не потрібно триматися. По-друге, з першого дня призначення варто працювати з розумінням, що завтра на цій посаді тебе може не бути.

В той день, коли президент сказав мені в 2020 році, що він хоче, аби я був міністром закордонних справ України, і Верховна Рада проголосувала за моє призначення, я вже тоді був готовий до розмови з президентом про те, що він скаже: "Дмитрику, я хочу, щоб був інший міністр закордонних справ України",

– розповів Кулеба.

В день звільнення ексміністр мав розмову з президентом, вони спокійно поговорили та потисли одне одному руки. Політик залишився вдячний Зеленському за те, що 4,5 роки "мав можливість бути корисним для українського народу і робити все, щоб Україна ставала сильнішою".

Причини звільнення

Нагадаємо, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак вперше прокоментував звільнення Кулеби і зауважив, що причина пов'язана з "внутрішніми міркуваннями".

На це Кулеба відповів, що обговорення подібних "внутрішніх міркувань" зараз є не на користь країни, тому вдаватися у подробиці відмовився.

Я не така людина, мене не цікавить це все. Я вважаю, що було – те загуло. Головне зараз – це робити все, щоб Україна перемогла у війні. А всі дріб'язкові особисті речі, або не дріб'язкові – це настільки другорядне на тлі історичних викликів, які стоять перед країною та народом. Воно просто зараз не варте уваги,

– підсумував ексміністр.