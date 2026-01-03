"Стратегічна помилка": Драпатий, "Мадяр" та "Редіс" застерегли Зеленського від звільнення Малюка

2 січня ЗМІ поширили інформацію про те, що Володимир Зеленський нібито роздумує над тим, аби звільнити Василя Малюка з посади глави СБУ. Низка топових військових командирів застерегли президента від подібної помилки.

Так, із закликом залишити Малюка на чолі СБУ виступив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий. Генерал-майор зазвичай не коментує гучні події у владі. Однак, у цьому випадку, вирішив за потрібне висловити свою думку, передає 24 Канал.

Чому військові радять Зеленському не звільняти Малюка?

Михайло Драпатий зауважив, що СБУ під керівництвом Василя Малюка відіграє помітну роль у зміцненні оборони країни.

Він також підкреслив, що ефективність роботи голови СБУ визначається не гучністю операцій, а реальним рівнем внутрішньої безпеки та зниженням бойових можливостей противника.

Результати цієї діяльності, за оцінкою Драпатого, відчутні як на фронті, так і в тилу.

Окремо він додав, що власною безпекою завдячує керівнику СБУ та його команді.

Поєднання системності, виваженості, рішучості й орієнтації на результат робить нинішнє керівництво Служби ефективним у воєнних умовах. У цьому сенсі Василь Малюк – саме там, де має бути,

– підсумував командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

На підтримку Малюка виступив і командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді

"Мадяр" наголосив, що темп, масштаб і результативність ударів СБУ під керівництвом генерала Малюка є винятковими й не мають аналогів. Він вважає, що незалежно від того, де Малюк міг би бути корисним у майбутньому, зміна керівника СБУ саме зараз несе серйозні ризики. Насамперед – послаблення одного з ключових інструментів України у протидії агресору.

Бровді також підкреслив високий авторитет Малюка серед особового складу й зазначив, що нинішній очільник СБУ перебуває на своєму місці, залишаючись грізним і ефективним командиром.

Командир 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Денис Прокопенко "Редіс" пригадав своє перше знайомство із Василем Малюком. Це відбулося ще до повномасштабного вторгнення. Тоді нинішній глава СБУ справив на військового велике враження. Той був з керівників, "які заглиблюються в деталі і вивчають питання зсередини". Разом вони потрапили під артобстріл. "… Василь Васильович переніс його з посмішкою на обличчі. Тоді в глибині душі я зрадів, що такий офіцер з'явився в структурі", – пригадує "Редіс".

Він підкреслив, що для України велика удача мати під час війни такого компетентного й відданого керівника Служби.

На думку Прокопенка, якщо оцінювати посадовців за реальними результатами їхньої роботи за рік, то очільник СБУ належить до числа найефективніших, адже демонструє високий рівень роботи й бере на себе значно ширшу відповідальність, ніж передбачено посадою.

Лідер добровольчого формування УДА Дмитро Ярош закликав президента не робити "стратегічної помилки".

Як можна звільняти людину, яка за роки повномасштабного вторгнення відновила структуру, занедбану попереднім керівництвом і зробила з неї одну з найефективніших в світі? … Генерал Малюк – сам, за життя, став Легендою і особистим ворогом кремлівського карлика. Його можливе звільнення з посади – це реальний подарунок Путіну,

– йдеться у дописі військового.

"Українські новини" цитують і слова командира Третього армійського корпусу, бригадного генерала Андрія Білецького.

Військовий позитивно відгукнувся про останні кадрові призначення у сфері національної безпеки та оборони, водночас висловивши занепокоєння щодо можливих змін у керівництві СБУ. Він зазначив, що призначення Кирила Буданова, його бойового товариша, на посаду голови Офісу президента – логічний крок, який посилює обороноздатність країни. Разом із тим, Білецький застеріг, що заміна Василя Малюка, керівника СБУ, може ослабити один із ключових елементів української оборони.

Зверніть увагу! За даними 24 Каналу, спроби зняти Василя Малюка з посади справді є. Але, як розповіли наші джерела, наразі ще нічого не вирішено, іде обговорення.

