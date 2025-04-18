"Вони такого ще не бачили": бійці показали унікальне відео зачищення Надії від росіян

Військові показали кадри боїв на підступах до Надії на Лиманському напрямку наприкінці березня. На відео видно, як російські позиції рясно засипають з РСЗВ і танків Сили оборони.

Після цього до бою долучилася піхота, яка й штурмувала Надію, поки вона була під контролем загарбників. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 3 ОШБр.

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Як проходило звільнення Надії

Успішну контрнаступальну операцію та звільнення Надії бійці виконали за 30 годин.

За цей час вдалося відкинути ворога на три квадратні кілометри та взяти під контроль територію, яку російська армія захоплювала місяцями.

У 3 ОШБр показали унікальні кадри з поля бою, зсередини техніки, яку залучили до штурму, та роботу штабу водночас.

Обережно, нецензурна лексика! Звільнення Надії: дивіться відео

Противник не збирався втрачати рубіж, й під щільним ворожим вогнем бійці десантувалися й розпочали зачистку підходів, доки не дійшли до самого селища,

– розповіли у військові.

Окупанти не очікували такого штурму й у безвиході почали стягувати резерви.

Завдяки цьому, українські воїни стерли в "нуль" 2 мотострілецькі полки — 752 та 254 20 армії Росії.

Також вдалося взяти у полон десятки росіян, а решту – ліквідувати.