Битва за дім: як українські військові звільняють рідні міста та села

Українські військові, яких росіяни вигнали з домівок, мають особливу мотивацію повернути окуповані міста. Керівництво не перешкоджає таким бійцям долучатися до звільнення власного дому.

Тепер ці солдати зі зброєю в руках намагаються повернути власну домівку. Декілька історій таких воїнів розповіло NYT, пише 24 канал.

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Повернення додому — їх головна мета

Історія таких військових персоналізована — вони мають свою мотивацію. Вони захищають не лише власну країну, а й власний дім, власний спокій.

Рядовий Євген прагне нарешті побачити свій дім у портовому місті Бердянськ на Азовському морі. Війна застала його в Києві. До повномасштабного вторгнення Євген з сім’єю планували переїхати саме в будинок в тепер окупованому Бердянськ. Проте Росія змінила плани. Тепер Євген вже як військовий вирушає звільняти місто, яке йому так знайоме.

Я тут відчуваю енергетику ґрунту і знаю кожен кущик на цьому фронті,

— говорить він.

Військові, які були вимушені виїхати з власних домівок, готові пішки повертатися до рідних міст — цього разу у формі та зі зброєю у руках. Однак для цього вони спочатку мають пройти російські оборонні лінії. Солдати з окупованих міст розуміють ціну звільнення і розуміють, наскільки вона може бути високою.



Рядовий Євген звільняє власний дім / David Guttenfelder / The New York Times

Зараз Євген знаходиться в прифронтовому селищі Таврійське. Він готовий зробити все, що від нього залежить, навіть якщо на звільнення може піти й п’ять років. Євген навіть готовий зруйнувати свій будинок, якщо це допоможе звільнити місто. Він жартує, що рожево-помаранчева фарба, яку обрала для кімнат його дружина все одно йому не подобалася.

За 50 кілометрів від дому

У бригаді також перебуває 28-річний Владислав — колишній фермер. Хлопець покинув своє село в Запорізькій області в перші дні вторгнення. Тепер він як сержант намагається звільнити рідний дім.

У кращому випадку я сидів би в підвалі. У гіршому випадку вони б мене знищили,

– говорить Владислав.

Владислав попросив взяти його в бригаду, щоб повернути власне село. Воно знаходиться приблизно за 50 кілометрів перед його позицією. Хлопець сумує за рідними стінами, за всім, над чим він працював. А також він з теплом згадує мамині вареники з картоплею та капустою.

Війна за довоєнні спогади

Підполковник Дмитро — заступник командира 36-ї бригади морської піхоти. Він теж опинився на цьому напрямку через особисту історію. Сім'я Дмитра досі знаходиться в окупованому місті на Херсонщині. Він прагне швидше побачити своїх батьків.

Для 23-річного Олександра зі зруйнованого росіянами Бахмута ж важливо пам’ятати, як виглядав його дім до вторгення. Це додає йому сил.

Просто згадайте, як добре вам було у вашому місті. Запам'ятайте це почуття, яке вони відібрали у вас,

– наголосив Олександр.



Олександр з окупованого Бахмуту (в центрі) / David Guttenfelder / The New York Times

Власну мотивацію має і Леонід - 43-річний хірург з Маріуполя. Спочатку він допомагав пораненим у власній лікарні, поки її не обстріляли російські війська. Він згадує, як йшов крізь російське оточення у своєму білому медичному халаті, який був забризканий кров'ю.

Після виїзду з окупованої території чоловік вступив до 36-ї бригади морської піхоти військовим лікарем і попросився на фронт під рідне місто. Зараз він уявляє, як буде їхати в Маріуполь у формі і зі зброєю. І його родина побачить, що він боровся за них весь цей час.