Росіянам не залишили вибору, – боєць ГУР пригадав деокупацію Зміїного

У червні 2022 року українським військовим вдалось звільнити острів Зміїний від російської окупації. Це була непроста та довготривала операція, яка дозволила зменшити загрозу для Одеської області.

Про це 24 Каналу розповів боєць спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО Роланд, зазначивши, що звільнення острова було дуже відповідальним та багатоетапним завданням. Все відбувалось під керівництвом спецпідрозділу "Тимура", але із залученням багатьох родів військ.

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Як тривало звільнення острова Зміїний?

Боєць Роланд зауважив, що багато людей ризикували життям для того, щоб півдню Одещини нічого не загрожувало.

Ми розуміли: доки Зміїний був окупований, вся Одещина перебувала під загрозою можливих саботажних та диверсійних дій противника. Навіть було можливе десантування та окупація частини Одещини або навіть усієї,

– сказав він.

За словами бійця, зачистка острова Зміїний від окупантів – це дуже складна операція, адже противник залишив там різні елементи мінування, з якими українським військовим довелося працювати звільнивши територію.

Наскільки острів Зміїний був важливим для Росії?

Роланд підкреслив, що росіяни тривалий час намагалися боротися за острів. Для ворога це був медійний провал, адже росіяни були не здатні розширити свій плацдарм та перейти далі у наступ.

Вони там (на острові Зміїний – 24 Канал) залишили своїх людей, не могли їх нормально забезпечити через наші дії на воді. Росіяни постійно зазнавали втрат, і їм просто не залишили вибору, крім як тікати звідти. Тому за кожен день їхнього перебування там – вони платили кров'ю,

– підкреслив він.

Після звільнення острова Зміїний росіяни, як завжди, обстрілювали цю територію. Вони й далі намагаються так робити, але це все, що їм залишається, адже окупувати цю територію знову не вдасться.

Цікаво, підполковник Андрій Горецький розповів, що виконував завдання на Зміїному разом із підлеглими, щоб підтримати їхній бойовий дух. Після першого польоту над островом військові порушили питання про спецодяг, адже у разі аварії в морі шансів вижити без нього майже не було. Тому далі українські захисники мали спеціальні костюми, які дозволяли протриматися до порятунку.