Я в команді президента, – Шефір прокоментував своє звільнення

Нещодавно Сергій Шефіра звільнили з посади першого помічника президента. він відреагував на своє звільнення.

Сергій Шефір зазначив, що, попри все, він все одно у команді президента. За його словами, Володимир Зеленський – не просто президент, а ще й його друг, а це "набагато важливіше за посаду".

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Він також співзасновник студії "Квартал 95"

Сергій Шефір також бізнес-партнер президента. Він співзасновник студії "Квартал 95".

Його призначили першим помічником глави держави 21 травня 2019 року, тобто на наступний день після інавгурації Зеленського.

На одній зі своїх пресконференцій Зеленський зазначав, що довіряє йому. Арсен Аваков після відставки з посади очільника МВС називав Шефіра одним із розумних людей в оточенні Зеленського, людиною, "яка розуміє, як небезпечно не враховувати балансові думки".

Хто такий Сергій Шефір