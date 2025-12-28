Як оскаржити відмову у звільненні з військової служби

Військовослужбовці, яким відмовили у звільненні зі служби, мають право оскаржити таке рішення в суді. Передбачений чіткий порядок дій, строки оскарження та перелік необхідних документів.

Детальніше про це розповіли фахівці адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери", передає 24 Канал.

Як оскаржити рішення про відмову?

Як розповіли юристи, у разі відмови у задоволенні рапорту про звільнення з військової служби військовослужбовець може подати адміністративний позов до окружного адміністративного суду. У позові необхідно вимагати визнання рішення протиправним та зобов'язання вчинити відповідні дії.

Загальний строк подання позову становить шість місяців з моменту, коли особа дізналася або мала змогу дізнатися про відмову. Якщо цей строк пропущено, його можна поновити за рішенням суду.

Позов подається до окружного адміністративного суду за місцем реєстрації позивача або відповідача. За даними юристів, зазвичай справи розглядають упродовж двох місяців після відкриття провадження.

Позовні вимоги: зобов'язати військову частину видати наказ про звільнення на підставі статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу",

– йдеться в поясненні.

До позову необхідно додати:

рапорт на звільнення,

письмову відмову у задоволення рапорту,

документи, що підтверджують право на звільнення (за станом здоров'я, сімейними обставинами тощо).

Які терміни оскарження рішення?

Фахівці наголосили, що оскарження відповідного наказу має свої чіткі терміни. Їхнє дотримання є "критично важливим для того, щоб суд взяв вашу справу до розгляду".

Загальне правило для адміністративних справ – 6 місяців з дати, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення своїх прав чи інтересів,

– пояснили юристи.

Цей строк встановлений статтею 122 Кодексу адміністративного судочинства України. Проте для оскарження наказів про прийняття, проходження чи звільнення з публічної служби діє спеціальний строк – один місяць. Він починається з дня отримання копії наказу або відтоді, коли стало відомо про його видання.

Що робити, якщо командир не приймає рапорт?

Якщо командир не приймає рапорт на звільнення, юристи радять повторно подати документ і зафіксувати цей факт.

У разі неможливості подачі варто підготувати скаргу до вищого командування, а саме Генштабу ЗСУ, Міноборони або оперативного командування регіону.

