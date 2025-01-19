Серед звільнених заручниць в Газі – громадянки Британії та Румунії

У рамках домовленості про перемир’я з ХАМАС серед перших трьох заручниць, які були звільнені, виявилися громадянки Великої Британії та Румунії. Про це повідомили лідери вищезгаданих країн.

Лідери привітали ізраїльтян з цією радісною подією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на лідерів країн.

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Що відомо про звільнених заручниць ХАМАСу

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив радість через звільнення заручників і підтвердив, що серед них є Емілі Дамарі, яка має британське громадянство.

Він додав, що тепер слід забезпечити своєчасне виконання всіх інших етапів домовленості, включно зі звільненням решти заручників та постачанням гуманітарної допомоги у сектор Гази.

За його словами, Британія готова робити усе, що в її силах, щоб посприяти сталій і мирній розв’язці конфлікту.

Президент Румунії Клаус Йоганніс також привітав звільнення заручниць, зазначивши, що серед них є громадянка Румунії та особа румунського походження.

Румунія вітає звільнення першої групи заручників, серед яких одна громадянка Румунії та одна людина румунського походження, за підсумками домовленості щодо Гази. Вдячні усім партнерам за підтримку та закликаємо до продовження реалізації домовленості,

– відреагував президент Румунії Клаус Йоганніс.

Нагадаємо, усе про перебіг реалізації угоди про перемир'я між Ізраєлем та ХАМАС оперативно повідомляємо у спеціальному матеріалі.