росію позбавили вух, – Братчук сказав, як звільнення Зміїного вплинуло на ситуацію в Одесі

Українські захисники змогли звільнити від окупантів острів Зміїний. Там вже встановили український прапор. Як звільнення Зміїного вплинуло на ситуацію в Одесі – читайте у статті.

Про 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він каже, що розташування на Зміїному підсилювало флот окупантів.

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Тож, за його словами, звільнення острова та повернення його під український контроль позбавило росію вух.

Проте звільнення Зміїного – це не лише символічно. Також це позбавило вух чорноморського флоту росії, який міг вести радіолокаційну та повітряну розвідку,

– пояснив Братчук.

Речник Одеської ОВА додав, що ситуацію з ракетними ударами звільнення Зміїного кардинально не змінило. Адже окупанти стріляють зазвичай з літаків, які злітають з росії. Тут зменшення напруги не буде.

"Ворог поводиться як терорист – влучає в цивільні об'єкти та житлові будинки і паралельно намагається знищити українське зерно", – сказав він.

Як наголосив Братчук, інтенсивність ракетних ударів по Одещині зросла. Так, 11 липня окупанти випустили по регіону близько 7 ракет. Ворог гатив по регіону з території тимчасово окупованого Криму та з літаків у акваторії Чорного моря.

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