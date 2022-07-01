З початку активної війни Росія втратила на Зміїному техніки на майже мільярд доларів, – Forbes

Російські окупанти 30 червня залишили Зміїний, не витримавши вогню українських захисників та захисниць. За час свого перебування на острові з 24 лютого країна-агресорка втратила там техніки на майже мільярд доларів.

Скільки б кремлівські пропагандисти не розповідали про "жест доброї волі", втеча окупантів зі стратегічно важливої території у Чорному морі свідчить про справді нищівну поразку ворога. В українському виданні Forbes підрахували, яких фінансових втрат у техніці зазнала Росія за понад 4 місяці перебування на Зміїному.

Читайте також Це помста за Зміїний, жодних військових об'єктів біля місць ударів на Одещині немає, – Єнін

Скільки грошей Росія "спалила" на Зміїному

Безумовно, найбільшою втратою російських окупантів поблизу українського острова став флагман їхнього чорноморського флоту – крейсер "Москва" вартістю 750 мільйонів доларів, який пішов на дно Чорного моря 14 квітня.

Разом з тим українські захисники та захисниці знищили щонайменше вісім зенітних ракетних комплексів типів "Тор", "Панцир" і "Стріла" загальною вартістю понад 100 мільйонів доларів та чотири судна різних класів, що загалом коштували близько 50 мільйонів доларів.

До слова, одним із найприємніших влучань ЗСУ став буксир росіян "Василій Бех" – судно було одним із найновіших морських транспортних засобів чорноморського флоту Росії, 2016 року випуску. Воно затонуло 17 червня, приблизна його вартість – 25 мільйонів доларів.

До слова, також на Зміїному підтверджено знищення великої кількості радіолокаційного обладнання росіян. Загалом же Forbes оцінив втрати Росії у техніці на українському острові у щонайменше 915 мільйонів доларів.

До теми – росіяни справді втікали зі Зміїного та знищували власну зброю: дивіться відео