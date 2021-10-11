Наказ про звільнення підписав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський 11 жовтня. Проте це зробили відповідно до наказу МВС, який зробили трьома днями раніше, 8 жовтня.

До речі МВС знову вимагатиме підвищення зарплат

Виплатять компенсацію звільненому

У копії наказу, яку оприлюднили, мовиться, що причиною звільнення є не просте невиконання службових обов'язків. Генерал 3 рангу нібито це робив систематично та без поважних причин.

У документі також мовиться, що Аброськіну виплатять грошову компенсацію за відпустку, яку він не використав, – 21 день. Проте загальна сума компенсації наразі невідома.



Наказ про звільнення Аброськіна / Фото "Думская"

Хто може стати новим ректором

Анонімні джерела повідомили журналістам, що новим ректором може стати колишній проректор Анатолій Нікітін. Слід зазначити, що у 2019 році він певний час вже був виконувачем обов'язків.

Зараз же Нікітін працює на посаді замісника директора департаменту персоналу МВС. Проте наразі офіційно ці припущення не підтверджували, тому ректором може стати й інший правоохоронець.