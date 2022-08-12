СБУ ідентифікувала приятеля кадирова, який катував дитину на Київщині

російська армія під час тимчасової окупації Київщини чинила звірства проти мирного населення. Наразі різні відомства України збирають докази та ідентифікують осіб, які причетні до злочинів, аби надалі покарати їх.

СБУ ідентифікувала приятеля кадирова, який катував дитину під Києвом

Зокрема, викриттям та ідентифікацією злочинців займається й Служба безпеки України. Так, СБУ ідентифікувала приятеля голови чечні кадирова, який катував неповнолітнього українця.

Читайте також СБУ ідентифікувала всіх колаборантів, які долучилися до "мвс росії" на Запоріжжі

Зловмисником виявився командир мобільного загону особливого призначення росгвардії у чеченській республіці "ахмат" – бісаєв анзор саладієвич. Цей окупант входив до найближчого оточення кадирова.

За даними слідства, підозрюваний під час тимчасової окупації смт Бабинці Бучанського району Київської області на початку березня разом зі співслужбовцями в одному з будинків проводив незаконний допит неповнолітнього хлопця.

Під дулом пістолета та приставляючи ніж до голови, росіяни вимагали від нього інформацію про розташування військ ЗСУ та представників тероборони. Втім, оскільки бажаного результату вони не отримали – посадили хлопця в броньований автомобіль і продовжували знущання. Під час допиту застосовували насильство та погрози фізичної розправи.

Наразі бісаєву заочно повідомлено про підозру за фактом взяття у заручники та застосування тортур до цивільного населення.

Може зацікавити – кадиров вчергове опозорився, показав, що не вміє воювати: дивіться відео