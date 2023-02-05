Воєнні злочини росіян в Україні: Німеччина зібрала сотні доказів звірств

На початку березня 2022 року Німеччина ініціювала процедуру структурного розслідування воєнних злочинів росіян в Україні. Слідчі вже зібрали сотні доказів.

Про це розповів генеральний прокурор Німеччини Петер Франк. За його словами, структурне розслідування означає, що Німеччина поки не розслідує конкретних осіб, а лише збирає інформацію та докази.

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Німеччина розслідує воєнні злочини в Україні

За словами Франка, наразі основна увага приділяється опитуванню українських біженців, які знають про воєнні злочини росіян. Спільно з іншими міжнародними партнерами розробили скоординовану анкету, яка доступна кількома мовами. Слідчі вже отримали сотні доказів.

Ми адаптуємо фокус наших розслідувань до розвитку ситуації в Україні. Наприклад, зараз ми зосереджуємось на масових вбивствах у Бучі або нападах на цивільну інфраструктуру України. Федеральне управління кримінальної поліції також оцінює загальнодоступні джерела про хід конфлікту,

– зазначив генпрокурор Німеччини.

Він додав, що таким чином триває підготовка до можливих подальших судових розглядів – чи то в Німеччині, чи то з іноземними партнерами, чи то в Міжнародному суді.

Франк зауважив, що Німеччина приєдналася до Римського статуту в 1998 році, який також лежить в основі Німецького міжнародного кримінального кодексу.

"Звинувачення в Німеччині можливі, якщо тут перебувають виконавці воєнних злочинів. Оскільки Україна визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, провадження може здійснюватися і там", – заявив генпрокурор.

За його словами, також обговорюється можливий спеціальний трибунал, оскільки наразі неможливо притягнути до відповідальності винних за російську загарбницьку війну в Міжнародному кримінальному суді.

"Але про кого мовиться, коли ми говоримо про ведення загарбницької війни, кого ми збираємося притягнути до відповідальності? Безумовно, це і глави держав, тобто ті, хто прийняв політичне рішення про початок війни, і люди, які реалізують це рішення на найвищому військовому рівні. На мою думку, це говорить на користь переоцінки на міжнародному рівні. Чи то Міжнародним кримінальним судом, чи то спеціальним трибуналом, це, зрештою, рішення міжнародної спільноти", – підсумував Френк.

ЄС хоче створити спеціальну прокуратуру для розслідування воєнних злочинів Росії

Прокуратура, яка вивчатиме воєнні злочини росіян в Україні, матиме офіс в одній з країн ЄС. Проте, на думку деяких аналітиків, досі існують певні дискусії, котрі стосуються того, як саме функціонуватиме ця інституція.

Перемовини щодо цього загрузли в юридичних і політичних нюансах, пов'язаних зі створенням такої нової міжнародної інституції. Злочини агресії – це злочини, вчинені вищими політиками або військовим керівництвом. Тому прорив міг би врешті-решт дозволити притягнути до відповідальності вищих російських лідерів,

– констатували у Bloomberg.

Ідея створення спеціального або змішаного трибуналу є складною саме з юридичного погляду. Однак її можливо втілити, якщо на це є воля певних політиків та згода між країнами.