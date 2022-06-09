Звірячий спосіб: росіяни готові "розмінувати" Маріуполь, випустивши полонених на мінні поля

Злочинні дії росіян в Україні вже давно перейшли межі розумного. В окупантів не залишилося нічого святого, лише тваринні інстинкти.

Росіяни готові "розмінувати" Маріуполь у звірячий спосіб

Маріуполь перебуває в блокаді ще з початку березня, там фактично гуманітарна катастрофа. Зараз загарбники розглядають новий спосіб "розмінування" міста, у звірячий спосіб. Про такі наміри свідчать перехоплені телефонні розмови російських солдатів, які оприлюднила Служба безпеки України.

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Так, росіяни хочуть випустити полонених українців на мінні поля. Прокремлівські найманці для цього навіть придумали новий термін – "розмінування природним шляхом".

Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных с Мелитополя,

– говорить своєму колезі військовослужбовець фсб Росії з позивним "Каспій".

Російський військовий запевнив, що це вже погоджено з місцевими колаборантами, які виконують роль окупаційної влади.

Він додав, що їхнє керівництво вже все знає про цей особливий спосіб. За його словами, тепер головне – продумати механізм.

В СБУ зазначили, що під словом механізм йдеться про те, де утримувати та як годувати "робочу силу", щоб вона допомагала кровожерливій Росії.

Однак у Службі безпеки України вважають, що ми можемо "допомогти" окупантам лише одним – знищувати їх якомога більше та швидше після скоєних звірств російської армії. Збройні Сили України працюють над цим щодня!

Перехоплена розмова росіян про "розмінування" Маріуполя: слухайте аудіо

Окупанти звозять тіла маріупольців до супермаркетів

Після того як російські окупанти безжально й десятками тисяч вбили жителів Маріуполя, їх навіть не можуть нормально поховати. Тому загарбники продовжують звозити тіла загиблих українців до приміщень торговельних центрів та місцевих супермаркетів.

Тіла, які знаходять містяни, звозять вантажівками в імпровізований "морг" біля торговельного центру "Метро". А там, де штаб "гуманітарної допомоги", тракторами звозять загиблих, яких можуть упізнати близькі,

– розповів радник мера Маріуполя.

Чиновник додав, що російські окупанти не можуть впоратися з кількістю загиблих маріупольців та навіть бодай поховати їх у братських могилах.

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