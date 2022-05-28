Звісно, проти Росії, – Арестович про рішення Лукашенка створити свою тероборону

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 26 травня доручив створити свій аналог тероборони "народне ополчення". Йому це, ймовірно, потрібно, щоб захищатися від Росії.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ефір з ним у ютубу "Фейгин Live".

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Білорусь пішла на зближення із Заходом

На думку радника голови ОП, Лукашенко не може створювати такі об'єднання, щоб боротися з Україною. Адже навіть самопроголошений розуміє, що наша держава не буде на нього нападати.

А ось тепер запитання: проти кого він створює це оборонне ополчення? Звичайно, проти Росії,

– сказав Арестович.

Він додав, що зараз білоруська сторона сильно активізувала контакти із країнами Заходу. Мовляв, вони домовляються щодо умов підтримки, яка необхідна для запобігання втягнення Білорусі у війну.

Що відомо про "тероборону" Лукашенка

Про цю ідею самопроголошеного президента детальніше розповів міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. Він загалом не розкрив особливих деталей новоутворення. Проте сказав, що доручення йому дали нараді в рамках коригування питань розвитку збройних сил.

Невдовзі це питання вже мають обговорити з губернаторами областей Білорусі, а також внормувати відповідні норми закону. "Найголовніше – що ми маємо для цього і людей, і озброєння", – зазначив білоруських міністр.

Нещодавно він хвалив тактику ЗСУ

10 травня Лукашенко теж мав нараду зі своїми силовиками, де неочікувано почав розхвалювати українське військо. Він зазначив, що на нашу державу нападав, "здавалося б, значно сильніший ворог".

На думку самопроголошеного президента, плани Кремля були розбиті вщент саме завдяки правильній тактиці. Мовляв, оборона була вкрай грамотна тактика.

Найбільш ефективними зі сторони українських Збройних Сил виявилися мобільні групи. Вони миттєво, неочікувано наближаються до противника, завдають разючі удари. Особливо по тилових скупченнях військ,

– сказав Лукашенко.

При цьому він тоді підкреслив – це лише одна зі складових успіху в обороні України. Щодо російських солдатів, то про них на нараді згадували лише в негативному контексті.

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