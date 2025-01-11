Окупанти мають просування на кількох напрямках: огляд фронту і карти ISW

Тривають бойові дії на фронтах як України, так і Росії. Відбулися певні зміни на полі бою, які зафіксував у новому звіті Інститут вивчення війни.

Актуальну інформацію від американських аналітиків ISW про ситуацію на фронтах, а також нові актуальні карти станом на 11 січня наводить 24 Канал.

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Огляд ситуації на фронтах від 11 січня

У Курській області російські війська мали певні успіхи. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 і 10 січня, свідчать, що окупанти незначно просунулися поблизу Суджі – у межах Махнівки, у Руському Порічному та Косиці.

російські війська мали певні успіхи. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 і 10 січня, свідчать, що окупанти незначно просунулися поблизу Суджі – у межах Махнівки, у Руському Порічному та Косиці. У Харківській області російські війська продовжували обмежені наземні атаки на північний схід від Харкова, поблизу Стариці та Вовчанська, однак не мали жодного підтвердженого просування. 10 січня росіяни заявляли, що незначно просунулися поблизу Вовчанська, але аналітики не знайшли цьому підтвердження.

російські війська продовжували обмежені наземні атаки на північний схід від Харкова, поблизу Стариці та Вовчанська, однак не мали жодного підтвердженого просування. 10 січня росіяни заявляли, що незначно просунулися поблизу Вовчанська, але аналітики не знайшли цьому підтвердження. На Куп'янському напрямку окупанти трохи просунулися на північний захід від Орлянки. Вони також продовжували наступ поблизу Куп'янська – біля Західного, Петропавлівки й Кучерівки. Крім того, росіяни й далі пробували наступати у напрямку Борової. Однак аналітики не підтверджують наступів. На Лиманському напрямку у ворога також не було підтверджених просувань.

Бойові дії на фронтах в Україні й Росії станом на 11 січня / Карти ISW

Російські війська 9 і 10 січня здійснили наземні атаки поблизу Білогорівки, що на північний схід від Сіверська, але не просунулися. Однак просування ворога зафіксували у напрямку Часового Яру – на схід від Ступочок. Росіяни заявляли, що нібито мають успіхи неподалік третього та четвертого цехів Часівоярського вогнетривкого комбінату. У ISW не знайшли доказів цьому.

– на схід від Ступочок. Росіяни заявляли, що нібито мають успіхи неподалік третього та четвертого цехів Часівоярського вогнетривкого комбінату. У ISW не знайшли доказів цьому. Також росіяни нещодавно просунулися на Торецькому напрямку . Зокрема, мають успіхи на кількох вулицях самого Торецька. Поблизу Покровська окупанти теж мали просування. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 січня, свідчать, що російські війська просунулися на північний схід і в західному Солоному.

. Зокрема, мають успіхи на кількох вулицях самого Торецька. Поблизу окупанти теж мали просування. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 січня, свідчать, що російські війська просунулися на північний схід і в західному Солоному. Росіяни просунулися на північний захід від Курахового на тлі наступальних операцій. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 січня, показують, що російські війська мали успіхи на північний схід від Слов'янки. Ворог продовжував 10 січня наступальні дії на напрямку Великої Новосілки , але підтверджених просувань не має.

на тлі наступальних операцій. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 січня, показують, що російські війська мали успіхи на північний схід від Слов'янки. Ворог продовжував 10 січня наступальні дії на напрямку , але підтверджених просувань не має. Окупанти та українські захисники продовжували обмежені позиційні бої в західній Запорізькій області 9 і 10 січня, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Підсумовуючи зведення Інституту вивчення війни, можемо зробити висновок, що у ворога є певні успіхи на Курщині, на Куп'янському та Торецьку напрямках, а також поблизу Часового Яру та Курахового.