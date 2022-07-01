В окупованій Євпаторії раптово увімкнули сирену: жителі налякані та не вірять виправданням влади

Жителі окупованої Євпаторії виявилися перелякані, коли в місті зазвучала сирена про небезпеку. Виправдання влади про те, чому її увімкнули, не надто сприяли заспокоєнню громадян.

У четвер, 30 червня, у Євпаторії роздався звук сирен, які сповіщали про небезпеку. Люди були налякані та не розуміли, в чому причина. Адже вже чотири місяці, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. І в нашій країні сирену включають у випадках загрози ракетного удару зі сторони Росії. Але Євпаторія вже дев'ятий рік під російською окупацією, і бойових дій на території Криму не ведуться.

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Натомість Росія масово обстрілює українські міста, цілячись, в тому числі й в цивільні об'єкти. Лише в останній тиждень червня це були торговий центр у Кременчуку, п'ятиповерхівка в Миколаєві чи постійні обстріли Харкова. А також ракетні удари по Одесі та Дніпрі. Відтак під час пуску російських ракет по території України, в областях, куди може влучити ворожа ракета, включається звук сирени як сигнал повітряної тривоги.

Тож і жителі окупованої Євпаторії не на жарт перелякалися, боючися ймовірного ракетного удару по місту. Але Україна – не країна-терорист, і до таких дій вдаватися не збирається. Тим більше, що Євпаторія – українське місто, яке перебуває під російською окупацією.

Згодом окупаційна влада міста пояснила, що сирену в місті включили, попереджаючи про штормове попередження. Жителям міста таке пояснення не надто сподобалося, адже вони "ітак стривожені обстрілом бурових платформ". Мова йде про ракетний удар по так званим "вишкам Бойка", який українські військові завдали 20 червня. Ці бурові установки росіяни використовували як військові об'єкти, розмістивши там свою техніку для прикриття кораблів від українських ракет.

Відтак мешканці Євпаторії вимагають надалі заборонити включати сирену в таких випадках, адже вона "викликає страх та побоювання". Інші ж питають, що робити в таких випадках. І чи є в місті сховища.

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