Зв'яжемо тисячні війська, – Світан назвав перспективи Курської операції

Курська операція триває вже місяць. За цей час вона змінила ситуацію на лінії фронту, а українські військові тепер мають можливість сковувати росіян ще більше.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що фронт на півночі, який утворився завдяки Курській операції є дуже важливим. Тепер українські військові повинні завдавати ударів в бік Москви.

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Перспективи Курської операції

Курська операція, за словами Світана, змінила архітектуру фронту, що є дуже важливим. Події на Курщині повпливали на хід бойових дій.

Ми нарешті розвернулись в бік противника, тепер у нас фронт Північний. Таким він і мав бути,

– зауважив військовий експерт.

Світан пояснив, що події в Курській області продовжуватимуть розвиватись, все залежатиме від дій російського командування, а саме від кількості військ, яку окупанти туди перекинуть.

Курська операція може перейти з контролю до сковування росіян. Тоді ми зв'яжемо сотні тисяч російських військ, якщо вони вирішать нас зупинити,

– наголосив військовий експерт.

На його думку, українським військовим потрібно здійснювати удари саме в сторону Москви та не припиняти рух на цьому напрямку, тоді росіяни будуть розгублені ще більше.

До слова, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що українські військові вже сформували буферну зону на Курщині і на цьому варто зупинитись. Тепер, на його думку, варто переходити до оборонних заходів.