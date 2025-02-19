Зв'язок із Росією і виведені мільярди: ЗМІ розповіли, чому Микола Лагун має бути під санкціями

Ексвласник "Дельта банку" Микола Лагун має опинитися під санкціями Ради національної безпеки та оборони як громадянин, який перебуває за межами України, який виводив мільярди доларів з країни та вів бізнес з росіянами.

Про це сказано в матеріалі видання "Коротко.Про", інформує 24 Канал.

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"Лагун, який винен українській державі та кредиторам понад 53 мільярди гривень і нині переховується від правосуддя у Відні. Він повністю підпадає під критерії, озвучені президентом Володимиром Зеленським минулого тижня щодо інших підсанкційних осіб. Ба більше, один із його безпосередніх партнерів – голова Російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмітрієв – серед перемовників щодо досягнення миру в Україні. Історія їхньої взаємодії – ще один привід внести Лагуна в санкційні списки якомога швидше", – йдеться в матеріалі.

Автори нагадують, що Лагун не лише активно працював з Росією у минулому, але й продовжує мати бізнес в Криму, зареєстрований за російськими законами. Йдеться про низку компаній в Ялті, які володіють нерухомістю, підприємства агросектора, а також бізнеси, що мають у власності пляжну інфраструктуру. Крім того, він також виводив через офшори мільярди рефінансування нібито за рахунок коштів платників податків.

В період активної роботи "Дельта банку" понад 1 мільярд доларів було спрямовано через сумнівні транзакції до понад 50 компаній на Кіпрі, Гонконгу, Панамі, Сейшельських островах, Великої Британії та в Україні. Багато з цих компаній мали бенефіціарів, директорів чи бухгалтерів, явно пов'язаних із банком Лагуна,

– йдеться в статті.

Нині Лагун намагається списати з себе борги, які накопичилися перед Нацбанком, державними банками та комерційними структурами, що, за підрахунками, завдасть збитків Україні на понад 1,2 мільярда доларів. З 2023 року Лагун намагається реалізувати безпрецедентний позов про власне банкрутство як фізичної особи.

В заяві про власний "плачевний" фінансовий стан ексвласник "Дельта Банку" визнав борги на 7 мільярдів гривень, з яких 6 мільярдів гривень (за іншими підрахунками – майже 12 мільярдів) запропонував списати, а залишок – виплачувати декількасот років зі своєї "зарплати" у Відні на рівні 14 тисяч гривень на місяць.

Ще одним приводом для санкцій мала б стати співпраця із Кірілом Дмітрієвим – головою Російського фонду прямих інвестицій, який, як повідомлялось, один з перемовників від Росії щодо мирного врегулювання війни в Україні. Лагун і Дмітрієв, нагадує видання, стояли біля витоків "Дельта банку".

"Ще в середині 2000-х Дмітрієва і Лагуна познайомив Віктор Пінчук, писав "старий" Forbes. Крім інвестицій у банк, у пари була своя колекторська компанія, яка обробляла найбільш злісних неплатників. У спільних проектах того часу Лагун і Дмітрієв очевидно не були рівноправними партнерами: росіянин українського походження верховодив і виділяв гроші на розвиток, в тому числі із російського державного фонду. Саме після початку співпраці Лагун різко наростив операції з російськими контрагентами. Задачею Лагуна було розвивати "курку, яка несе золоті яйця", причому не лише в Україні, але й в Росії та Білорусі, де працювали "сестринські" фінустанови" – сказано в статті.

Можливо, за умов, що складаються, Лагун захоче стати посередником із вирішення економічних питань в Україні. Або взагалі повернутися на бізнес-арену з новими проектами скуповування за безцінь активів в інтересах росіян. У разі успіху цього плану повернення понад 1,2 мільярда доларів коштів українців з офшорних рахунків розгалуженої імперії Лагуна по всьому світу стане лише примарною мрією,

– йдеться в матеріалі.

Автори не виключають, що колишній опальний банкір, ймовірно, хотів би навіть почати інвестувати у відновлення України, або взагалі стати економічним агентом росіян після досягнення мирних домовленостей, якими б не були їхні умови. І наголошують, що запобігти цьому могло б накладення санкцій на Лагуна.