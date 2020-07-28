Мер Києва Віталій Кличко 28 липня завітав на засідання Київради. Щоправда він це зробив на милицях – столичний міський голова травмував ногу, а саме надірвав ахілове сухожилля.

Кличко прийшов у Київраду на милицях: що відомо

Відповідні фото зі мером Києва опублікувала пресслужба Київської міської ради. Також тут процитували слова Кличка під час засідання Київради.

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За словами столичного мера, він травмувався минулої суботи, 25 липня. Спершу чиновник пограв із синами у футбол. А потім пізно ввечері "ганяв вандалів, що розписували стіни в центрі міста". І стара спортивна травма нагадала про себе – знову надірвав ахілове сухожилля.

Але нічого, мені не звикати. Поки доведеться ходити не швидко. І, може, безвідповідальні чиновники радіють, що тимчасово чарівні пенделі не долітатимуть? То тепер з’явилася нова опція для нерадивих – "накостиляти!,

– зауважив Кличко.



Кличко встав на милиці через стару травму

А розпочав він свою промову з того, що радий бачити всіх в доброму здоров’ї та гарному настрої!

"Я сьогодні, бачите, як прийшов… Тому не дарма всім говорю регулярно на брифінгах: бережіть себе! І не тільки від коронавірусу", – підкреслив мер Києва.

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Дивіться відео виступу Кличка на засіданні Київради 28 липня