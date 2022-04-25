З'явилася перша ехолокаційна зйомка крейсера "Москва" на дні Чорного моря

Крейсер "Москва", в який 13 квітня влучно вцілили українські військові, лежить на дні Чорного моря. Тепер у мережі з'явилася перша ехолокаційна зйомка судна.

Одеський дайвер-інструктор Ростислав Курочкін зазначив, що крейсер лежить на лівому боці. Це відповідає заяві міністерства оборони Росії, в якій йдеться про те, що "Москву" хилило саме в лівий бік.

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"Москва" розламалася від удару об дно

Світлини також свідчать про те, що "Москва" буквально розламалася на дві частини від удару об морське дно.



Крейсер "Москва" розламався навпіл від удару / Фото "Думская"

Друге фото, додає Курочкін, теж варте уваги. На ньому можна побачити уламки вертольота Мі-26. Повітряне судно лежить неподалік російського крейсера. З його допомогою, швидше за все, намагалися погасити пожежу на кораблі. Але і вертоліт пішов на дно. Цікаво, що про нього в Росії не розповідали нічого.



Також біля крейсера видно вертоліт, про який нічого не повідомляли / Фото "Думская"

Достеменних відомостей про те, хто вивчав дно Чорного моря, немає. Але світлини свідчать про те, що ехолокаційну розвідку могли зробити з допомогою німецького активного сонара Atlas Electronik CSU 90. Таким у регіоні оснащені лише підводні човни Dolphin ВМС Ізраїлю.

Зауважимо, що Росія вже відправила на місце затоплення "Москви" судно "Комуна". З його допомогою спробують дістати ракети, а також секретні документи.

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