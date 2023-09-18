З'явилася петиція про присвоєння звання Героя України посмертно найрезультативнішому зенітнику

На сайті Президента з'явилась петиція про присвоєння почесного звання Героя України (посмертно) сержанту Андрію Лінійчуку з позивним "Кельт", якого було визнано найрезультативнішим зенітником ЗСУ. За лічені дні петиція набрала майже 20 тисяч голосів з 25 000 необхідних.

Як зазначається у зверненні до глави держави, ім'я Андрія Лінійчука вже вписане у військову історію не лише України, а й Великої Британії.

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"Саме він був першим, хто здійснив бойове застосування переносного зенітно-ракетного комплексу Martlet – модифікації"Starstreak. "Кельт" став найрезультативнішим зенітником Збройних Сил України. На його рахунку збиті 16 "Орланів", 1 "Zala" та бойовий вертоліт Ка-52. За бойові заслуги "Кельт" став повним кавалером ордену "За мужність", – йдеться у тексті петиції.

Що відомо про Андрія Лінійчука

Як зазначають автори петиції, для Андрія Лінійчука війна почалася ще у 2020 році, коли після отримання цивільної професії він уклав контракт з 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою. Початок повномасштабної війни Андрій зустрів під Горлівкою на позиціях ЗРК "Стріла", у розрахунку якої тоді працював.

Під час боїв Андрій двічі отримував серйозні поранення, лікувався, відновлювався і знову повертався у стрій. Одним з перших пройшов навчання у Великій Британії та успішно знищував ворожі повітряні цілі. Повний кавалер ордена "За мужність".

Андрій Лінійчук загинув 28 квітня 2023 року в результаті обстрілу російськими військовими позицій українських бійців.